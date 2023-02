V Ružinove vzniklo nové denné centrum pre deti z Ukrajiny

Bratislava 7. februára (TASR) – V bratislavskom Ružinove vzniklo nové denné centrum pre deti z Ukrajiny. Mestská časť ho otvorila v dlhodobo nevyužitom priestore v dome kultúry na Nivách. Náklady na energie, drobné zariadenie i prevádzku na tento rok pokryje grant. Jeho kapacita je 25 detí. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren.



"Rozmýšľali sme, ako pomôcť so škôlkou tak, aby to nebolo na úkor detí z Ružinova. Našli sme dlhodobo nevyužívaný priestor. Je síce na najvyššom poschodí bez výťahu, oficiálnu škôlku by sme tam vytvoriť nemohli. Nevyžadoval si žiadne drahé prerábanie a na účel celodenného detského kútika poslúži," skonštatoval Chren.



Ružinovskí daňoví poplatníci sa podľa starostu obávať nemusia, denné centrum mestskú časť nebude stáť ani cent. Energie či prevádzku pokryje grant, ktorý mestská časť získala. O deti sa bude starať niekoľko ukrajinských mám, s ktorými samospráva spolupracuje. "Postarajú sa o deti ďalších mamičiek, ktoré budú môcť chodiť do práce a nebudú odkázané len na sociálny systém," poznamenal Chren.



Počet ľudí, najmä žien a detí, ktorí pred vojnou našli útočisko v Ružinove, sa šplhá do tisícov. Starosta pripomína, že nie je v silách mestskej časti zabezpečiť pre každé ukrajinské dieťa miesto v materskej škole, keďže jej chýbajú kapacity pre tých niekoľko desiatok ružinovských. V škôlkach je ukrajinských detí niekoľko desiatok, šéf samosprávy ubezpečuje, že nie na úkor miestnych. "Sú na miestach, ktoré nám štát dovolil extra otvoriť, inak by otvorené byť nemohli," doplnil.