V Ružinove začne svoju púť mobilný včelín

Bratislava 14. júna (TASR) – Bratislavský Ružinov je prvou zastávkou mobilného včelína v rámci putovania hlavným mestom. Slúžiť bude najmä na včelárske vzdelávanie detí, mládeže i dospelých, ale aj na opeľovanie zelene. Na viacerých miestach sú zároveň vysadené aj záhony lúčnych kvetov. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Ružinova Martin Chren.



„Prvé včelíny sme osadili už pred pár rokmi na streche Paneurópskej vysokej školy. Ide o špeciálne neagresívne mestské včely, za celé roky nikomu neublížili, zato sa však našej zeleni a kvetom darí,“ konštatuje Chren.



Pripomína, že až 75 percent svetových plodín závisí od opeľovania rastlín a dá sa povedať, že bez včiel by život na Zemi nebol možný. Pre znečistenie planéty, globálne otepľovanie a používanie pesticídov však včely hynú dvojnásobne viac, než by bolo pre prírodu normálne.



Školské skupiny, krúžky, občianske združenia či letné tábory sa môžu prihlasovať elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy info@mlba.sk. V cene je pre dieťa zahrnutý včelársky oblek, klobúk a rukavice, súčasťou programu je aj výroba sviečky z včelieho vosku. Za projektom stojí bratislavská mestská poslankyňa za Ružinov Jana Poláčiková a Mestské lesy v Bratislave.



V Ružinove zároveň pribudol aj hmyzí hotel, a to v Kukorelliho parku, ktorý je ohraničený ulicami Koceľova, Svätoplukova, Bazová a Kvačalova. Vysadená bola aj nová zeleň. Tohtoročný deň Zeme si takto pripomenula Izraelská ambasáda. V parku sa tak podporila rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov. Spojenie ambasády s parkom je zároveň podľa mestskej časti zaujímavé aj z historickej stránky. „Kukorelli bol totiž dôstojníkom letectva, významný organizátor a veliteľ partizánskych jednotiek na východnom Slovensku počas druhej svetovej vojny,“ konštatuje samospráva.