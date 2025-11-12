< sekcia Regióny
V Ružinove zasahovali hasiči, horela tam rekreačná chatka
Príčina vzniku požiaru a výška priamej materiálnej škody spôsobenej požiarom sú v štádiu zisťovania.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Na Martinskej ulici V bratislavskom Ružinove v stredu doobeda horela rekreačná chatka. Hasičom sa po príchode podarilo požiar uhasiť. Pri udalosti sa nikto nezranil. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že ide o požiar stien rekreačnej chatky. Zasahujúci hasiči požiar lokalizovali a následne zlikvidovali prostredníctvom jedného prúdu vody. Hasiči postupne pokračovali v rozoberaní strešnej konštrukcie, interiér prirodzene odvetrali a vyhľadávali skryté ohniská,“ ozrejmili hasiči.
