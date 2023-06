V Ružomberku a Námestove nesúhlasia so zrušením pohotovosti pre deti

Ružomberok/Námestovo 13. júna (TASR) - S avizovaným zrušením ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast v Ružomberku ani v Námestove nesúhlasia. Ružomberský primátor Ľubomír Kubáň zaslal v utorok otvorený list ministrovi zdravotníctva Michalovi Palkovičovi. Na Orave v týchto dňoch spustili petičnú akciu.



Kubáň v liste uvádza, že sa na neho obracajú obyvatelia, ktorí cítia obavy z chystaných zmien. Zároveň vyjadril sklamanie nad celým procesom. "Rušenie APS v Ružomberku nám bolo oznámené zástupcami samosprávneho kraja a prezentované v podstate ako jediné riešenie zlej personálnej situácie s pediatrami v okrese. Nijako nespochybňujem, že chystané zmeny vychádzajú z dát a údajov, ktoré má ministerstvo k dispozícii, no zároveň mi chýba širšia verejná diskusia o pripravovaných zmenách a jej dosahoch na pacientov," podotkol primátor.



Zrušenie detskej pohotovosti v Ružomberku sa podľa Kubáňa dotkne celého dolného Liptova. "Len okres Ružomberok má takmer 60.000 obyvateľov. Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, ide zhruba o 12.000 detí, ktorých sa zrušenie pohotovosti dotkne," upozornil.



Do petície za zachovanie detskej pohotovosti v Námestove sa už pridali aj ďalšie dva oravské okresy, Dolný Kubín a Tvrdošín. Ako na sociálnej sieti informoval poslanec Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Igor Janckulík, podpisy chcú zbierať do konca júna. Zdôraznil, že rozhodnutie zrušiť detskú pohotovosť v Námestove považujú nezmyselné a krátkozraké. "Námestovský okres má najvyššiu pôrodnosť v rámci Slovenska a dostatok kvalifikovaných pediatrov. Na druhej strane má najhoršiu dopravnú infraštruktúru, a teda sťaženú dostupnosť k vzdialeným nemocniciam," poznamenal.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová ubezpečila, že kraj robí všetko pre to, aby udržali kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov. Dodala, že po predstavení ministerského návrhu na rušenie detských pohotovostí podali všetky kraje námietky. "Argumentovali sme počtom detí v regiónoch i lekárskymi kapacitami schopnými detské pohotovosti v kraji zabezpečiť. Odvtedy sa uskutočnilo ďalšie stretnutie krajov s ministerstvom, kde sa preberala aktuálna situácia týkajúca sa APS. Kraje pripravili iniciatívne návrhy riešenia problému pohotovostí," povedala s tým, že problému sa budú venovať aj vo štvrtok (15. 6.) na stretnutí s ministrom.



Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú po novom fungovať už len do 20.00 h. Zmena by mohla podľa ministerstva zdravotníctva prísť v septembri alebo od začiatku budúceho roka. Sieť detských pohotovostí sa má v troch fázach tiež zredukovať. Ministerstvo to okrem iného odôvodňuje nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov.