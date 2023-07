V Ružomberku budú upozorňovať na výhody neparkovania na chodníkoch

Ružomberok 17. júla (TASR) - Mesto Ružomberok v spolupráci s aktivistami z občianskeho združenia (OZ) Bajkom od pondelka spúšťajú spoločnú informačnú kampaň. Prostredníctvom letáčikov, spotov či informačnej stránky chcú ľuďom parkujúcim na chodníkoch ukázať, že verejný priestor, ktorý zaberá motorové vozidlo, môže slúžiť lepšie a viacerým ľuďom.



"Ulice Slovenska sú plné áut parkujúcich na chodníkoch. Zmeniť aktuálny stav si vyžaduje viac úsilia ako úpravu zákona. Preparkovaním auta uvoľníte verejný priestor. Voľný priestor poteší rodičov s kočíkom, uľahčí deň vozičkára. Vrátite priestor deťom, ktoré sa budú môcť opäť hrať na ulici," uviedol Miroslav Klíma z OZ Bajkom.



Kampaň bude do 1. októbra prebiehať v mestských masmédiách, na sociálnych sieťach či na webe. Nové videospoty, ktoré vytvorilo OZ Bajkom, budú premietať pred filmovými predstaveniami v kine i v mestskej televízii.



Samospráva v spolupráci s mestskou políciou od marca upozorňuje na zmeny týkajúce sa parkovania na chodníkoch, ktoré nadobudnú platnosť od 1. októbra. Niektorí z motoristov si mohli za stieračom auta nájsť upozornenie. "Do októbra je ešte dostatočný časový priestor a od marca pôsobíme najmä preventívne – teda žiadne pokuty, ale upozornenia. V ruka v ruke so zmenami, ktoré nastanú na celom Slovensku, však musí prísť komplexné riešenie v oblasti parkovacej politiky," dodal ružomberský primátor Ľubomír Kubáň. Poznamenal, že týmto témam sa intenzívne venujú a pripravujú zmeny.