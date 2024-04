V Ružomberku chcú viac peňazí pre kultúrny dom

Ružomberok 8. apríla (TASR) - Na činnosť Kultúrneho domu Andreja Hlinku (KDAH) v Ružomberku chce samospráva získať viac externých financií. Pokúsia sa o to cez novozaloženú príspevkovú organizáciu. TASR o tom informoval hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



Zriaďovaciu listinu organizácie schválili ružomberskí mestskí poslanci na aprílovom zasadnutí. Primátora Ľubomíra Kubáňa poverili, aby zabezpečil všetky ekonomicko-právne, rozpočtové a prevádzkové úkony. "Poslaním organizácie bude najmä vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné a tvorivé kultúrne aktivity pre občanov i návštevníkov mesta. Navrhnutý model prinesie väčšie možnosti na zabezpečenie rozvoja kultúry v Ružomberku aj prostredníctvom externých finančných zdrojov," povedal Kubáň.



Rozpočet organizácie bude zahŕňať príspevok z rozpočtu mesta, prostriedky prijaté od iných subjektov, účelovo určené peňažné dary a prostriedky vlastných finančných fondov. Organizácia bude fungovať popri mestskej akciovej spoločnosti KDAH. "Kultúrnemu domu by to malo do budúcna umožniť účinnejšie využívať výhody komerčného prostredia. Podľa platnej legislatívy totiž môže príspevková organizácia vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavných aktivít, ak plní úlohy určené zriaďovateľom," vysvetlil Miškovčík.



Výsledkom hospodárenia spoločnosti KDAH od jej vzniku v roku 1996 je kontinuálne účtovná strata. Výnosy z bežnej hospodárskej činnosti nepokrývajú prevádzkové náklady spoločnosti. Podľa radnice je to aj preto, že spoločnosť zabezpečuje v mnohých oblastiach viac spoločenskú ako podnikateľskú funkciu, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné.