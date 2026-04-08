V Ružomberku chcú vybudovať nový medicínsky monoblok
Autor TASR
Ružomberok 8. apríla (TASR) - Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP Ružomberok chce vybudovať nový medicínsky monoblok. Dodávateľa stavebných prác zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je 128.717.715 eur bez DPH, hľadá cez verejnú súťaž. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Nový medicínsky monoblok by mal byť umiestnený v priestore medzi jestvujúcim internistickým pavilónom a severným krídlom chirurgického pavilónu, na mieste niekdajšieho ORL pavilónu v areáli ÚVN v Ružomberku. Medicínsky monoblok bude zo severnej strany prepojený jednopodlažnou spojovacou časťou na úrovni prvého nadzemného podlažia a z južnej strany bude objekt monobloku prepojený dvojpodlažnou spojovacou časťou s chirurgickým pavilónom na úrovni prvého a druhého nadzemného podlažia.
Predpokladaná dĺžka trvania stavebných prác je stanovená na 24 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk uchádzačov je do 17. apríla.
