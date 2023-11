V Ružomberku chcú zaviesť novú parkovaciu politiku

Ružomberok 18. novembra (TASR) - Novú parkovaciu politiku v centrálnej mestskej zóne v Ružomberku by radnica chcela spustiť na jar budúceho roka. Na ostatnom rokovaní ružomberského mestského zastupiteľstva to potvrdil primátor Ľubomír Kubáň.



Radnica chce pre parkovanie v meste vytvoriť jasné pravidlá. Spustenie systému podľa Kubáňa závisí od klimatických podmienok, nákupu automatov aj samotného schválenia parkovacej politiky. "Chceli by sme ju zaviesť od 1. apríla alebo od 1. mája," uviedol.



Primátor dodal, že v centrálnej mestskej zóne by po novom malo fungovať rezidenčné parkovanie. "Týka sa to ulíc od Plaviska cez Riadok, Námestia Andreja Hlinku, ale napríklad aj Hýrošovho parku. Na tejto parkovacej politike sa aktuálne pracuje," konkretizoval s tým, že parkovanie v týchto častiach tak bude po novom spoplatenené.