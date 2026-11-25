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V Ružomberku diskutovali o práve dieťaťa vyjadriť názor pri rozvode
Sudcovia, prokurátori, psychológovia, sociálni pracovníci, kolízni opatrovatelia, mediátori aj advokáti sa touto témou zaoberali na stredajšej celoslovenskej konferencii Rodičovská dohoda IV.
Autor TASR
Ružomberok 25. novembra (TASR) - Odborníci v Ružomberku diskutovali o práve dieťaťa vyjadriť názor pri rozvode, o tom, čo hovorí zákon a čo dieťa reálne zažije. Sudcovia, prokurátori, psychológovia, sociálni pracovníci, kolízni opatrovatelia, mediátori aj advokáti sa touto témou zaoberali na stredajšej celoslovenskej konferencii Rodičovská dohoda IV. Konferenciu organizuje Úrad komisára pre deti v spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku a s ďalšími odborníkmi. TASR o tom informovali z Úradu komisára pre deti.
Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že rodičovské konflikty patria dlhodobo medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré sa ľudia obracajú na jeho úrad a tvoria najväčšiu časť podnetov. „Pre dieťa je rozpad rodiny jednou z najväčších životných neistôt. Rozchod rodičov je rozhodnutím dospelých, no práve dieťa bude vyrastať v tom, čo po ňom zostane. Preto potrebujeme spojenectvo všetkých, ktorí o deťoch rozhodujú - súdov, kolíznych opatrovníkov, psychológov aj samotných rodičov,“ uviedol komisár a podotkol, že podľa zistení úradu sa až tretiny detí počas rozvodu ich rodičov nikto nepýtal na ich názor.
Lilla Garayová z Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy upozornila, že slovenská legislatíva dáva dieťaťu právo vyjadriť názor už dnes. Zákon o rodine, ako aj Civilný mimosporový poriadok ukladajú povinnosť zistiť názor dieťaťa, dať mu naň priestor a vysvetliť mu, čo sa deje. „Na papieri je reťaz úplná. Medzera medzi literou zákona a skúsenosťou dieťaťa je však obrovská,“ uviedla s tým, že dospelí sa najčastejšie dieťaťa nepýtajú vôbec, alebo mu položia otázku, ktorá len vyzerá ako účasť. „Dieťa tak dostane do rúk rozhodnutie a s ním aj pocit, že nech si vyberie akokoľvek, niekoho sklame,“ ozrejmila Garayová.
Odborníci hovorili aj o hraniciach vo výchove, o rodičovskom pláne pri vysoko konfliktných rodičoch, o rodičovskej dohode v rozhodovacej praxi súdov a prokuratúry, o mediácii aj o rodinných konferenciách, ktoré pomáhajú rodičom aj po rozchode zachovať spoločný cieľ - dieťa, ktoré sa cíti bezpečne. Miroslav Frýdek z Úradu komisára pre deti priblížil skúsenosti s novou rozvodovou úpravou v Česku a otvoril otázku, či dieťa vôbec vie, že má právo na nezávislého opatrovníka, a či vie, ako o neho požiadať.
Komisár na záver prepojil tému konferencie s Rokom pozornosti, ktorý úrad vyhlásil na rok 2027. „Sme dnes ako spoločnosť taká rozhádaná, že sa nevieme dohodnúť ani na základných veciach. Verím, že aspoň v jednom sa zhodneme - deti potrebujú našu pozornosť. Pri rozvode to platí dvojnásobne,“ uzavrel Mikloško.
Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že rodičovské konflikty patria dlhodobo medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré sa ľudia obracajú na jeho úrad a tvoria najväčšiu časť podnetov. „Pre dieťa je rozpad rodiny jednou z najväčších životných neistôt. Rozchod rodičov je rozhodnutím dospelých, no práve dieťa bude vyrastať v tom, čo po ňom zostane. Preto potrebujeme spojenectvo všetkých, ktorí o deťoch rozhodujú - súdov, kolíznych opatrovníkov, psychológov aj samotných rodičov,“ uviedol komisár a podotkol, že podľa zistení úradu sa až tretiny detí počas rozvodu ich rodičov nikto nepýtal na ich názor.
Lilla Garayová z Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy upozornila, že slovenská legislatíva dáva dieťaťu právo vyjadriť názor už dnes. Zákon o rodine, ako aj Civilný mimosporový poriadok ukladajú povinnosť zistiť názor dieťaťa, dať mu naň priestor a vysvetliť mu, čo sa deje. „Na papieri je reťaz úplná. Medzera medzi literou zákona a skúsenosťou dieťaťa je však obrovská,“ uviedla s tým, že dospelí sa najčastejšie dieťaťa nepýtajú vôbec, alebo mu položia otázku, ktorá len vyzerá ako účasť. „Dieťa tak dostane do rúk rozhodnutie a s ním aj pocit, že nech si vyberie akokoľvek, niekoho sklame,“ ozrejmila Garayová.
Odborníci hovorili aj o hraniciach vo výchove, o rodičovskom pláne pri vysoko konfliktných rodičoch, o rodičovskej dohode v rozhodovacej praxi súdov a prokuratúry, o mediácii aj o rodinných konferenciách, ktoré pomáhajú rodičom aj po rozchode zachovať spoločný cieľ - dieťa, ktoré sa cíti bezpečne. Miroslav Frýdek z Úradu komisára pre deti priblížil skúsenosti s novou rozvodovou úpravou v Česku a otvoril otázku, či dieťa vôbec vie, že má právo na nezávislého opatrovníka, a či vie, ako o neho požiadať.
Komisár na záver prepojil tému konferencie s Rokom pozornosti, ktorý úrad vyhlásil na rok 2027. „Sme dnes ako spoločnosť taká rozhádaná, že sa nevieme dohodnúť ani na základných veciach. Verím, že aspoň v jednom sa zhodneme - deti potrebujú našu pozornosť. Pri rozvode to platí dvojnásobne,“ uzavrel Mikloško.