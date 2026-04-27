V Ružomberku na Cyklokorytničke pribudlo vyznačenie obchádzky mosta
Vďaka spolupráci sa podarilo vyznačiť možnú obchádzku uzatvoreného mosta za bufetom Brankov na Cyklokorytničke.
Autor TASR
Ružomberok 27. apríla (TASR) - Po nedávnom úplnom uzavretí bývalého železničného mosta v časti Podsuchá, ktorý je súčasťou cyklotrasy Cyklokorytnička, pristúpilo mesto Ružomberok spolu s občianskymi združeniami Korytnická železnica Ružomberok a Ružomberok Bike k vyznačeniu obchádzkovej trasy. TASR o tom informovali z radnice.
Vďaka spolupráci sa podarilo vyznačiť možnú obchádzku uzatvoreného mosta za bufetom Brankov na Cyklokorytničke. „Pre mladších cyklistov odporúčame ukončiť jazdu pri bufete Brankov. Deti od desať rokov by mali zvládnuť aj značenú obchádzku, ktorá sa začína za reštauráciou Bodega,“ vysvetlili z mesta s tým, že obchádzková trasa je označená zelenými smerovými tabuľami.
Mesto Ružomberok úplne uzavrelo most 14. apríla pre jeho havarijný stav. Primátor mesta Ľubomír Kubáň zároveň 14. apríla o 13.00 h vyhlásil mimoriadnu situáciu, keďže vážne poškodenie mosta predstavuje bezprostredné ohrozenie zdravia a života ľudí. Havarijný stav mosta privodilo dlhodobé pôsobenie poveternostných vplyvov, klimatickej zmeny, ale najmä výkyvy hladiny vodného toku rieky Revúca.
