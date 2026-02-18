< sekcia Regióny
V Ružomberku napredujú stavebné práce na cyklochodníkoch
Stavebné práce sú súčasťou realizácie projektu cyklochodníka z Čutkovskej ulice do centra mesta na Mostovú ulicu.
Autor TASR
Ružomberok 18. februára (TASR) - V Ružomberku napredujú stavebné práce na cyklochodníkoch a minikrižovatke. V uplynulé dni pokračovali práce spojené s inštaláciou vyvýšených priechodov pre chodcov, ktoré budú slúžiť ako spomaľovače dopravy v blízkosti Parku Š. N. Hýroša. Ako informoval primátor mesta Ľubomír Kubáň, stavebný ruch je takisto na miniokružnej križovatke Čremošná - Čutkovská - Klačno, ktorej predpokladané dokončenie je v marci, no priebeh je závislý od počasia.
Stavebné práce sú súčasťou realizácie projektu cyklochodníka z Čutkovskej ulice do centra mesta na Mostovú ulicu. „Pri zlepšení počasia nás ešte čaká dokončenie dopravného značenia vrátane jeho obnovy na priechodoch pre chodcov, práce na okružnej križovatke pri hoteli, ale aj osadenie cyklostojanov,“ spresnil primátor. Cyklotrasa bude dosahovať 4,6 kilometra, financovaná je z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške 526.192,12 eura s DPH.
Kubáň dodal, že na druhom cyklochodníku, ktorý prepája priemyselný obvod pri Zápalkárni so železničnou a autobusovou stanicou, ešte nie sú dokončené terénne úpravy a inštalácia studených plastov pri priechodoch. „Opäť čakáme na lepšie počasie. Do marca však bude na oboch cyklochodníkov hotovo,“ doplnil. Dĺžka cyklochodníka bude 1,4 kilometra a celkové náklady, ktoré dosahujú 630.990 eur s DPH, sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.
„Realizáciou cyklochodníkov sa v Ružomberku a okolí vytvoria ďalšie možnosti na aktívne trávenie voľného času a bezpečnejšiu jazdu na bicykloch. Spojením nášho najväčšieho sídliska Klačno a stanice Zápalkáreň - východiskového bodu Cyklokorytničky prostredníctvom dvoch budovaných cyklochodníkov sa nám podarí jedinečne prepojiť jednou cyklotrasou Ružomberok prakticky až do Korytnice,“ vysvetlil primátor.
