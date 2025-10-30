< sekcia Regióny
V Ružomberku odhalili pomník československým legionárom
Pomník československým legionárom odhalilo mesto Ružomberok počas Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti.
Autor TASR
Ružomberok 30. októbra (TASR) - Mesto Ružomberok vo štvrtok odhalilo nový Pomník československým legionárom na Námestí slobody. Pomník je venovaný 19 padlým československým legionárom vo veku od 15 do 36 rokov, ktorí umreli počas bojov v roku 1918. Slávnostné odhalenie prebehlo za účasti štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Michala Kaliňáka, zástupcov Ministerstva obrany Českej republiky a zástupcov ružomberskej samosprávy.
„Tento pomník je obrovským symbolom nielen úcty k histórii, ale aj toho, že s Českou republikou a s Čechmi si máme stále čo povedať a sme jeden historicky prirodzený tandem, čo je dnes nemenej dôležité. Veľká symbolika je aj v akejsi veľkej nádeji na ďalšiu novú spoluprácu, ktorá môže byť v rôznych oblastiach, nie iba ekonomických, kultúrnych a spoločenských, ale aj v tom, aby sme dokázali formovať novú architektúru spoločnosti,“ uviedol Kaliňák.
Podľa jeho slov je dôležité, že na takýchto podujatiach sa zúčastňujú ľudia nie z povinnosti, ale aj z presvedčenia, ktoré by sme mali zachovávať pre ďalšie generácie aj ako memento k vyhroteným situáciám, ktoré by sme už nikdy nemali dopustiť, aby sa opakovali.
Pomník československým legionárom odhalilo mesto Ružomberok počas Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti. „Ružomberok sa do tejto iniciatívy zapojil a vždy počas tohto týždňa sme aj v minulých dvoch rokoch, aj tento rok vyvesujeme českú vlajku na budovu mestského úradu,“ doplnil viceprimátor mesta Ružomberok Róbert Kolár.
„Tento pomník je obrovským symbolom nielen úcty k histórii, ale aj toho, že s Českou republikou a s Čechmi si máme stále čo povedať a sme jeden historicky prirodzený tandem, čo je dnes nemenej dôležité. Veľká symbolika je aj v akejsi veľkej nádeji na ďalšiu novú spoluprácu, ktorá môže byť v rôznych oblastiach, nie iba ekonomických, kultúrnych a spoločenských, ale aj v tom, aby sme dokázali formovať novú architektúru spoločnosti,“ uviedol Kaliňák.
Podľa jeho slov je dôležité, že na takýchto podujatiach sa zúčastňujú ľudia nie z povinnosti, ale aj z presvedčenia, ktoré by sme mali zachovávať pre ďalšie generácie aj ako memento k vyhroteným situáciám, ktoré by sme už nikdy nemali dopustiť, aby sa opakovali.
Pomník československým legionárom odhalilo mesto Ružomberok počas Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti. „Ružomberok sa do tejto iniciatívy zapojil a vždy počas tohto týždňa sme aj v minulých dvoch rokoch, aj tento rok vyvesujeme českú vlajku na budovu mestského úradu,“ doplnil viceprimátor mesta Ružomberok Róbert Kolár.