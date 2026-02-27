< sekcia Regióny
V Ružomberku otvorili informačnú kanceláriu pre obete trestných činov
Kancelárie nenahrádzajú činnosť polície ani neposkytujú právne služby, ale vytvárajú funkčný most medzi obeťou a odbornou pomocou.
Autor TASR
Ružomberok 27. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v piatok oficiálne otvorilo informačnú kanceláriu pre obete trestných činov v Ružomberku. Ako uviedla štátna tajomníčka MV Lucia Kurilovská, ide o tretie pracovisko v rámci plánovanej siete kancelárií v okresných mestách. Predchádzalo mu otvorenie kancelárie v Poprade a Michalovciach.
„Cieľom informačných kancelárií je poskytnúť obetiam bezpečný priestor, empaticky ich vypočuť a odborne usmerniť. Pracovníci kancelárií pomáhajú situáciu obete stabilizovať, informujú ju o tom, aké sú jej práva a zorientujú ju v systéme trestného konania, ako aj v možnostiach právnej, psychologickej a sociálnej pomoci na základe ich individuálnych potrieb,“ poznamenala Kurilovská.
Kancelárie nenahrádzajú činnosť polície ani neposkytujú právne služby, ale vytvárajú funkčný most medzi obeťou a odbornou pomocou. Služba je postavená na princípe prezumpcie statusu obete na základe jej vlastného tvrdenia, čím sa odstraňujú bariéry prvého kontaktu so systémom pomoci.
Aktuálne sa na Slovensku počíta so 16 informačnými kanceláriami pre obete trestných činov. Osem z nich je situovaných v krajských mestách, ďalších osem sa postupne oficiálne otvára v okresných mestách. Rozšírenie siete je financované v rámci Programu Slovensko.
„Samotný zásah represívnych zložiek často nepostačuje, aby sa vyriešila situácia obete komplexne - najmä v počiatočnej fáze po čine. Obeť býva často v šoku, nerozumie v dostatočnej miere, aké sú jej možnosti pomoci a kde ich hľadať. To ešte zvykne prehlbovať jej traumu a znižuje ochotu spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ doplnil riaditeľ Úradu prevencie kriminality Jozef Halcin.
Od roku 2019 využilo služby informačných kancelárií na Slovensku viac ako 5500 klientov, pričom 51 percent z nich predtým nenahlásilo svoj prípad polícii. Najčastejšie riešené situácie predstavujú podvody, domáce násilie, vydieranie a nebezpečné vyhrážanie. V Žilinskom kraji vyhľadalo pomoc už 655 klientov.
