V Ružomberku pokračujú v opravách ciest, na rade sú Hrabovská cesta

Ružomberok 24. septembra (TASR) - Mesto Ružomberok pokračuje v opravách miestnych komunikácií. V týchto dňoch sa začínajú frézovacie práce spojené s obnovou asfaltového povrchu na Hrabovskej ceste, Veľkom Políku a Klačne. Informoval o tom hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



"Upozorňujeme motoristov, že z dôvodu prác je potrebné rátať s dopravným obmedzením v polovičnom profile na Hrabovskej ceste, na sídlisku Klačno pred základnou školou a na križovatke ulíc Veľký Polík a Štefana Moyzesa," uviedol hovorca. Dodal, že v úsekoch opráv ciest budú autá priebežne púšťať v jednom jazdnom pruhu.



Miškovčík zdôraznil, že práce na obnove ciest závisia od priaznivých poveternostných podmienok. "Obnova cesty na Hrabovskej ceste by mala trvať maximálne do konca budúceho týždňa," priblížil. Predpoklad ukončenia prác na zvyšných dvoch úsekoch na miestnych cestách na sídlisku Klačno a na križovatke Veľký Polík a Štefana Moyzesa je podľa jeho slov do 6. októbra.