V Ružomberku ponúkajú bezplatnú prehliadku miest po stopách A. Hlinku

Ružomberok 5. augusta (TASR) - Počas letných mesiacov majú obyvatelia a návštevníci Ružomberka možnosť bezplatne absolvovať prehliadky miest, ktoré súvisia so slovenským politikom a rímskokatolíckym kňazom Andrejom Hlinkom. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Bezplatné prehliadky spojené s lektorským výkladom sa uskutočňujú v Mauzóleu Andreja Hlinku v Ružomberku a v jeho dome v Černovej v mesiacoch júl a august. "Otváracie hodiny v mauzóleu sú od utorka do nedele od 10.00 do 16.00 h, v Dome Andreja Hlinku od utorka do nedele od 11.00 do 15.00 h," priblížil hovorca.



V aktuálnej letnej sezóne si môžu návštevníci mauzólea pozrieť aj osobitnú výstavu, ktorá na desiatich paneloch približuje život a dielo politika a kňaza. Expozícia bola vlani umiestnená v Národnej rade SR.