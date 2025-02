V Ružomberku prebieha konferencia o bezpečnosti v digitálnom priestore

Ružomberok 3. februára (TASR) - Na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku prebieha 3. a 4. februára konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore. Organizátormi konferencie sú Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, KU a nezisková organizácia digiQ, ktorá sa zameriava na digitálnu gramotnosť a preventívne akcie.



Podľa Pavla Izraela z Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je potrebné spájať akademický priestor buď s laickou verejnosťou alebo s odbornou verejnosťou. "Hlavne pre to, aby sa tie poznatky, ktoré my ako výskumníci získame v nejakých výskumoch, dostali k tým ľuďom, ktorí to potom dokážu aplikovať v praxi. A to sú tí odborníci konkrétne v oblasti prevencie, nejakých rizikových foriem správania aj v súvislosti s digitálnymi médiami napríklad," dodal Izrael.



V prvý deň konferencie za prítomnosti štátneho tajomníka MPSVR SR Petra Pamulu, europoslankyne za KDH Miriam Lexmann a ďalších predniesli odborníci prednášky o problematikách digitálneho priestoru.



Neurológ Matej Škorvánek sa zaoberal digitálnymi technológiami a ich vplyvom na ľudské telo, hlavne vplyv na vývin mozgu. Vedecko-výskumný pracovník Lukas Blinka rozoberal vplyv sociálnych sietí a počítačových hier na adolescentov. Ďalej prednášal Jan Kolouch, ktorý sa zoberá problematikou kybernetickej kriminality a kybernetickej bezpečnosti.



V utorok (4. 2.) budú v rámci konferencie prebiehať workshopy na témy nástroje rodičovskej kontroly a sociálne siete - Ako viesť žiakov k ich zdravému používaniu.