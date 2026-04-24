Piatok 24. apríl 2026
V Ružomberku prebieha výsadba stromov vo viacerých lokalitách

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Ružomberok 24. apríla (TASR) - V Ružomberku prebieha v týchto dňoch výsadba stromov vo viacerých lokalitách. Nová zeleň postupne pribúda na sídlisku Klačno, popri rieke Váh na Žilinskej ceste, ako aj v ďalších častiach mesta. TASR o tom informovali z radnice.

Komunálne služby mesta Ružomberok vysádzajú 50 nových okrasných alejových stromov na sídlisku Klačno a v rôznych častiach po celom meste. „Ďalších 45 nových stromov nájde svoj nový domov popri cyklochodníku na Starej mlynskej. Práce na výsadbe sa začnú čoskoro,“ priblížili zo samosprávy.

V rámci projektu revitalizácie brehových porastov vodného toku Váhu na Žilinskej ceste vysádza Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) 75 nových vzrastlých stromov v druhovej skladbe, ktorá je lepšie prispôsobená mestskému a riečnemu prostrediu. Pri Váhu pribudnú najmä lipy malolisté, doplnené o duby letné, buky lesné červenolisté, vŕby, brezy a borovice. Okrem toho vysadia niekoľko kusov zelene aj do koryta rieky, čo má podľa SVP priaznivý vplyv na vodné ekosystémy a vytváranie prirodzených riečnych biotopov.

„Nová výsadba zvýši ekologickú stabilitu brehov, podporí biodiverzitu, zlepší mikroklímu a prispeje k estetickému a rekreačnému charakteru územia,“ doplnili zo SVP.
