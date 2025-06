V Ružomberku približne po 30 rokoch otvorili mestskú pláž pri Váhu

Ružomberok 28. júna (TASR) - V meste Ružomberok približne po 30 rokoch otvorili aktivisti mestskú pláž pri rieke Váh. Pláž spolu s lodenicou sa nachádzajú pod mostom v smere na Dolný Kubín. Na tomto mieste v minulosti trávili Ružomberčania množstvo letných dní. Okrem mestskej pláže tam niekedy bolo aj kúpalisko.



Podľa aktivistu Miroslava Klímu v minulosti toto miesto navštevovali Ružomberčania, trávili tam voľné chvíle pri vode, relaxovali a hrali rôzne športy. „Naša snaha je len vrátiť to, čo tu niekedy bolo. Našou ambíciou je, aby tu počas celého leta bola nejaká služba z našej strany, ktorá bude dohliadať na poriadok. Celé leto tu budú pingpongový stôl, bedminton, petang a, samozrejme, ležadlá so slnečníkmi,“ uviedol Klíma.



Príprava mestskej pláže trvala ružomberským aktivistom približne dva mesiace. Na jar začali s planírovaním, zrovnávaním terénu a veľkým upratovaním. „Financovali sme to z našich finančných prostriedkov, ale sme radi, ak bude pláž slúžiť na dobrý účel a pre širokú verejnosť. Nevyberáme žiadne vstupné,“ priblížil aktivista.



Ako ďalej doplnil, posledných 30 rokov to tam úplne spustlo a všetko bolo zarastené. „Tento priestor má potenciál, stačí sa oň len starať, lebo je nádherný, s výhľadmi na vodu, na Čebrať,“ dodal Klíma.