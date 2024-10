V Ružomberku pribudlo 22 stanovíšť s uzamykateľnými cyklostojanmi

Ružomberok 15. októbra (TASR) - V rámci projektu BicyBus - bicyklom a na kolobežkách do škôl boli pri školských zariadeniach v Ružomberku osadené uzamykateľné stojany. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Ružomberská radnica na projekte spolupracovala s občianskym združením Bajkom a využila aj finančný dar vo výške 14.728 eur od Nadácie Slovenskej sporiteľne. "Stojany na 22 stanovištiach poskytnú miesto pre 236 bicyklov a kolobežiek. Umiestnené sú pri základných školách, základných umeleckých školách a pri materských školách, kde doteraz chýbali a sú nutnou podmienkou rozvoja cyklodopravy v meste," uviedol Miškovčík.



Ďalšou aktivitou projektu bola skupinová jazda detí so sprievodom na vopred dohodnutých linkách. "Ráno pred začiatkom vyučovania sa mohli deti s rodičmi alebo bez voľne pripojiť k skupine ľudí na bicykloch, ktorá vo vopred dohodnutom čase prechádzala takmer celým mestom. Pri svojej škole sa deti jednoducho odpojili," priblížil Miškovčík.



Podľa primátora Ľubomíra Kubáňa bolo cieľom tri týždne trvajúcej aktivity počas septembra ukázať rodičom, že dieťa do školy môže ísť aj inak ako autom. "Deti chcú do školy jazdiť bicyklom. Našou povinnosťou je vytvárať im bezpečné podmienky. Vďaka rannému pohybu sú deti nielen zdravšie, ale aj schopné lepšie vnímať učivo. Ak nám na deťoch naozaj záleží, potom musíme zmeniť prístup my dospelí," doplnil Kubáň.