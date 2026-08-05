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V Ružomberku pribudlo 25 nabíjacích staníc pre elektromobily
Parkovanie na miestach vyhradených na nabíjanie elektromobilov zatiaľ nebude spoplatnené.
Autor TASR
Ružomberok 5. augusta (TASR) - V meste Ružomberok pribudlo v uplynulom období celkovo 25 nabíjacích staníc pre elektromobily - 24 staníc s výkonom 22 kilowattov (kW) a jedna rýchlonabíjacia stanica s výkonom 80 kW. Na realizáciu projektu získala samospráva z Plánu obnovy a odolnosti SR prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR viac ako 180.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík.
Nabíjacie stanice sú v Ružomberku umiestnené na uliciach Smreková, Klačno, D. Makovického, Š. Nahálku, Námestie A. Hlinku, Ľ. Štúra, Poľná, Bystrická cesta, Papiernická a I. Houdeka. Parkovanie na miestach vyhradených na nabíjanie elektromobilov zatiaľ nebude spoplatnené. Miesta však môžu využívať iba elektrické a plug-in hybridné vozidlá, a to výhradne počas nabíjania.
„Elektromobilita už nie je iba témou budúcnosti, ale súčasťou každodenného života a prirodzeného vývoja dopravy. Mestá sa musia na tieto zmeny postupne pripravovať a vytvárať podmienky pre ľudí, ktorí sa rozhodnú využívať ekologickejšie formy dopravy. Uvedomujem si, že každá zmena si vyžaduje čas a nie každý ju prijíma rovnako. Vývoj však smeruje k znižovaniu emisií a k čistejšej doprave a my nemôžeme zostať stáť na mieste. Našou úlohou je pripraviť Ružomberok na nové trendy rozumne, postupne a tak, aby z nich mali úžitok jeho obyvatelia aj návštevníci,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
Doplnil, že zhotoviteľom nabíjacích staníc je spoločnosť ZSE Energetické služby. Ich prevádzku bude na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej na päť rokov zabezpečovať spoločnosť ejoin operator.
Nabíjacie stanice sú v Ružomberku umiestnené na uliciach Smreková, Klačno, D. Makovického, Š. Nahálku, Námestie A. Hlinku, Ľ. Štúra, Poľná, Bystrická cesta, Papiernická a I. Houdeka. Parkovanie na miestach vyhradených na nabíjanie elektromobilov zatiaľ nebude spoplatnené. Miesta však môžu využívať iba elektrické a plug-in hybridné vozidlá, a to výhradne počas nabíjania.
„Elektromobilita už nie je iba témou budúcnosti, ale súčasťou každodenného života a prirodzeného vývoja dopravy. Mestá sa musia na tieto zmeny postupne pripravovať a vytvárať podmienky pre ľudí, ktorí sa rozhodnú využívať ekologickejšie formy dopravy. Uvedomujem si, že každá zmena si vyžaduje čas a nie každý ju prijíma rovnako. Vývoj však smeruje k znižovaniu emisií a k čistejšej doprave a my nemôžeme zostať stáť na mieste. Našou úlohou je pripraviť Ružomberok na nové trendy rozumne, postupne a tak, aby z nich mali úžitok jeho obyvatelia aj návštevníci,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
Doplnil, že zhotoviteľom nabíjacích staníc je spoločnosť ZSE Energetické služby. Ich prevádzku bude na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej na päť rokov zabezpečovať spoločnosť ejoin operator.