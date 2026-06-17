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V Ružomberku pribudne cykloznačenie
Od stredy začína samospráva realizovať vodorovné dopravné značenie.
Autor TASR
Ružomberok 17. júna (TASR) - Na Čutkovskej ulici v ružomberskej mestskej časti Černová pribudne cykloznačenie i nový asfalt. Od stredy začína samospráva realizovať vodorovné dopravné značenie - piktogramy so symbolom bicykla z dôvodu administratívneho uzavretia projektu cyklochodníka zo sídliska Klačno na železničnú/autobusovú stanicu. TASR o tom informovali z radnice.
Mesto bude v letných mesiacoch v tomto úseku od hlavnej cesty až po minikruhový objazd realizovať opravu cesty s výmenou asfaltu. „Následne bude aj na vymenenom asfalte realizované vodorovné dopravné značenie. Termín realizácie sa môže zmeniť, keďže sú prace závislé od priaznivých poveternostných podmienok,“ spresnili zo samosprávy.
Mesto bude v letných mesiacoch v tomto úseku od hlavnej cesty až po minikruhový objazd realizovať opravu cesty s výmenou asfaltu. „Následne bude aj na vymenenom asfalte realizované vodorovné dopravné značenie. Termín realizácie sa môže zmeniť, keďže sú prace závislé od priaznivých poveternostných podmienok,“ spresnili zo samosprávy.