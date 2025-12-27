< sekcia Regióny
V Ružomberku pribudnú pracovníci určení na prácu s ľuďmi bez domova
Samospráva aktuálne hľadá vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu terénny sociálny pracovník/pracovníčka.
Autor TASR
Ružomberok 27. decembra (TASR) - Mesto Ružomberok uspelo vo výzve Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci národného projektu Terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova. Vďaka projektu by mali od februára 2026 v uliciach Ružomberka pôsobiť traja noví sociálni pracovníci, špeciálne určení a vyškolení na prácu s ľuďmi bez domova. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, okrem ľudí bez domova sú cieľovou skupinou projektu aj ľudia, ktorí majú neisté bývanie, sú ohrození stratou bývania alebo bývajú v nevyhovujúcich podmienkach.
„Nie je tajomstvom, že dlhú dobu riešime v Ružomberku nevyhovujúci stav napríklad na železničnej stanici, ktorú ľudia bez domova a iní neprispôsobiví občania často využívajú ako dočasný prístrešok. Je to komplikovaný problém, ktorý v spolupráci so železnicami riešime neustále. Ide však o osoby odmietajúce rešpektovať pravidlá mestského útulku a ignorujú akúkoľvek pomoc zo strany sociálnych pracovníkov. Výjazdy mestskej polície sú na dennom poriadku, no pokuty nič neriešia, ani neustále vyháňanie týchto osôb z priestoru stanice,“ priblížil primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
Samospráva aktuálne hľadá vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu terénny sociálny pracovník/pracovníčka. Od realizácie projektu očakáva systematickejšiu prácu s ohrozenou skupinou ľudí bez domova. „Verím, že dlhodobou poctivou prácou sa aj na týchto ľudí dá pozitívne vplývať, motivovať ich zmeniť správanie a ukázať im aj inú cestu,“ dodal primátor. Projekt s novými pracovnými miestami terénnych pracovníkov by mal potrvať do januára 2029.
Ružomberok je od roku 2007 prevádzkovateľom útulku na Ulici Scota Viatora s kapacitou 15 miest, ktoré sú ale dlhodobo obsadené. „Všetci prijímatelia sociálnej služby v útulku sú poberateľmi buď dávky v hmotnej núdzi alebo poberateľmi dôchodkových dávok. Je im poskytované ubytovanie, teplé jedlo, ošatenie, priestor na hygienu, sociálne poradenstvo, sprievod k lekárom či na úrady,“ spresnila vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva na Mestskom úrade v Ružomberku Janka Martonová.
Ružomberská samospráva spolupracuje aj s rôznymi organizáciami ako Spišskou katolíckou charitou, Farskou charitou Ružomberok, Bratskou jednotou baptistov, Milosrdnými sestrami sv. Vincenta-Satmárkami či Slovenským červeným krížom.
