V Ružomberku pribudol na klinike pôrodný gauč
Gynekologicko-pôrodnícka klinika môže vďaka pôrodnému gauču ponúknuť budúcim mamičkám modernejšie, útulnejšie a príjemnejšie prostredie pri pôrode.
Autor TASR
Ružomberok 10. októbra (TASR) - Gynekologicko-pôrodnícka klinika Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku disponuje novým pôrodným gaučom, ktorý poskytuje rodičkám pohodlie a prirodzenú voľnosť pohybu počas pôrodu. Nemocnica o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.
Pôrodný gauč bol v nemocnici niekoľko týždňov v skúšobnej prevádzke. „Prvé mamičky si ho už vyskúšali a ich skúsenosti hovoria samy za seba - pôrod prebiehal uvoľnenejšie, pohodlnejšie a v atmosfére väčšej voľnosti,“ uviedli z nemocnice.
Nemocnica podotkla, že pôrodný gauč prináša rodičkám pocit pohodlia počas celého pôrodu, možnosť meniť polohu podľa vlastných potrieb, slobodu aj pri samotnom pôrode, viac priestoru pre partnera a okamžitý kontakt s bábätkom hneď po pôrode.
„Pôrodné gauče sa stávajú štandardom v moderných pôrodniciach a my sme radi, že túto možnosť môžeme ponúknuť aj našim mamičkám. Zavedenie pôrodného gauča je ďalším krokom k väčšej otvorenosti voči prianiam a potrebám žien, ktoré si zaslúžia cítiť sa počas pôrodu prirodzene, slobodne a bezpečne,“ podotkli z nemocnice.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika môže vďaka pôrodnému gauču ponúknuť budúcim mamičkám modernejšie, útulnejšie a príjemnejšie prostredie pri pôrode. „Veríme, že v spojení s našou odbornou starostlivosťou prinesie táto novinka ešte viac komfortu, pokoja a spokojnosti,“ dodali.
