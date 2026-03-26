V Ružomberku sa koná najväčšie šachové podujatie pre deti na Slovensku
Autor TASR
Ružomberok 26. marca (TASR) - Ružomberok hostí Majstrovstvá Slovenska štvorčlenných družstiev základných a stredných škôl v šachu so 654 účastníkmi. Ako uviedol riaditeľ podujatia Marek Zelnický, v ružomberskej športovej hale sa vo štvrtok stretlo historicky najviac šachistov na meter štvorcový, vrátane trénerov a učiteľov.
Turnaj potvrdzuje rastúci záujem detí a mládeže o šach na Slovensku. „Som veľmi rád, že sa nám tu v Ružomberku na malom Slovensku podarilo niečo tak unikátne a veľmi pekné, kde do športovej haly sme dostali vyše 650 hráčov. Šach naozaj získava na popularite, pretože má strašne veľa výhod. Deti vďaka nemu podporujú svoje logické myslenie, majú správnejšie rozhodnutia a v kombinácii s pohybovým športom je to naozaj výborná aktivita,“ uviedol Zelnický.
Víťazné štvorčlenné družstvá a tí najlepší šachisti získavajú automaticky aj právo reprezentovať Slovensko na vrcholových podujatiach, napríklad na majstrovstvách sveta. „Zaujímavá na tejto súťaži je podmienka dievčaťa v družstve, takže každý štvorčlenný tím musí mať minimálne jedno dievča,“ podotkol riaditeľ.
Zaujímavosťou turnaja je aj online prenos, ktorý z neho zabezpečujú. V dvoch kategóriách sú online šachovnice, kde každá kategória má až 24 partií, ktoré prenášajú online. Skúšajú tiež novú technológiu online prenosu cez mobil, ktorý sníma dané partie a tie sa následne prenášajú do sveta.
