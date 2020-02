V Ružomberku sa premnožili holuby, radnica to rieši odchytom

Ružomberok 22. februára (TASR) – Problém s premnoženými holubmi domácimi v uliciach Ružomberka rieši radnica odchytom. Realizuje ho súkromná spoločnosť, ktorú si mesto najalo do konca budúceho mesiaca, uviedol hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



Holuby odchytávajú do klietok, ktoré sú rozmiestnené v dvoch lokalitách v meste. "Napriek tomu, že kŕmenie holubov je v meste v rozpore s platným všeobecne záväzným nariadením, mnohí tento zákaz porušujú, čo vedie k ich množeniu. Holuby v meste sú príčinou viacerých škôd, upchávajú dažďové ríny, môžu roznášať infekčné ochorenia, a preto ich mesto považuje za škodcov," vysvetlil Mydlo.



Súkromná spoločnosť práce realizuje od konca januára, cena za takéto služby je podľa Mydla 900 eur mesačne. Na odchyt používajú na mieru vyrobenú klietku s krmivom. Holuby ďalej kontrolujú - zdravé idú do voliéry, choré utratia humánnym spôsobom.