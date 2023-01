V Ružomberku sa rodí viac detí

Ružomberok 9. januára (TASR) - Ružomberská matrika vlani zaevidovala 561 narodených detí, oproti roku 2021 je to o 24 viac. Najobľúbenejšie dievčenské mená boli Adela, Eliška, Júlia, Sofia, Tamara a Terézia. Medzi chlapcami viedli mená Šimon, Matej, Oliver, Dávid, Juraj, Martin, Tomáš, Michal a Sebastián. Vyplýva to z údajov ružomberskej matriky k poslednému dňu minulého roka.



"V štatistike najčastejších krstných mien pre novorodeniatka dominujú tradične slovenské, niektorí rodičia však siahli aj po netradičných menách. Medzi chlapčenskými menami to boli napríklad Andreas, Artur, Henri, Danilo, Eman, Leontín či Ryan. Medzi dievčatami sa objavili Dajana, Chiara, Nicol, Melany, Melissa a Ramona," priblížil hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



Dodal, že uvoľnenie pandemických obmedzení vlani pozitívne ovplyvnilo aj oslavy najkrajších rodinných udalostí. Počet sobášov oproti roku 2021 stúpol o 12. "Vstúpiť do manželstva pred oltárom v kostole alebo pri civilnom obrade sa v roku 2022 rozhodlo 162 párov," načrtol Miškovčík.



Matričný úrad zaznamenal vo svojom územnom obvode aj 650 úmrtí. Mortalita na území mesta a obcí Štiavnička, Ludrová, Liptovská Štiavnica, ktoré patria do územného obvodu ružomberskej matriky, oproti roku 2021 klesla. V predminulom roku podľa Miškovčíka zomrelo 803 ľudí, čo je v porovnaní s vlaňajškom o 153 úmrtí viac.