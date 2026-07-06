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V Ružomberku sa začal 15. ročník detskej univerzity
Študenti detskej univerzity budú môcť zažiť aj pravú akademickú atmosféru počas slávnostných ceremoniálov.
Autor TASR
Ružomberok 6. júla (TASR) - Slávnostnou imatrikuláciou sa v pondelok na pôde Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku začal 15. ročník detskej univerzity. Potrvá do 10. júla a absolvuje ju 62 malých študentov vo veku od osem do 12 rokov. TASR o tom informoval prodekan KU pre zahraničné vzťahy a public relations Branislav Kľuska.
Tohtoročná detská univerzita sa koná pod mottom Kto skúma rád, rastie akurát! „Počas piatich dní si mladí účastníci vyskúšajú atmosféru skutočného univerzitného života, objavia svet vedy, umenia i tvorivého myslenia a zažijú množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Program Detskej univerzity, ktorý pripravuje a koordinuje pedagogická fakulta v spolupráci s ďalšími fakultami univerzity, ponúka deťom autentický zážitok z vysokoškolského prostredia,“ priblížil Kľuska.
Deti absolvujú interaktívne prednášky venované poézii, umelej inteligencii i ľudskému telu, zúčastnia sa zážitkových workshopov z biológie, chémie, žurnalistiky, hudobnej a telesnej výchovy či prvej pomoci a zažijú divadelné predstavenia s aktívnym zapojením. „Program je zostavený tak, aby prirodzenou, hravou a zážitkovou formou podporoval zvedavosť, tvorivosť, kritické myslenie a pozitívny vzťah k poznávaniu sveta vedy, umenia a spoločnosti,“ doplnil Kľuska.
Študenti detskej univerzity budú môcť zažiť aj pravú akademickú atmosféru počas slávnostných ceremoniálov. V pondelok zažili slávnostnú imatrikuláciu za prítomnosti rektora univerzity a zástupcov vedenia pedagogickej fakulty. Počas záverečných promócií, ktorými Detská univerzita KU vyvrcholí, študentom slávnostne odovzdajú diplomy.
Tohtoročná detská univerzita sa koná pod mottom Kto skúma rád, rastie akurát! „Počas piatich dní si mladí účastníci vyskúšajú atmosféru skutočného univerzitného života, objavia svet vedy, umenia i tvorivého myslenia a zažijú množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Program Detskej univerzity, ktorý pripravuje a koordinuje pedagogická fakulta v spolupráci s ďalšími fakultami univerzity, ponúka deťom autentický zážitok z vysokoškolského prostredia,“ priblížil Kľuska.
Deti absolvujú interaktívne prednášky venované poézii, umelej inteligencii i ľudskému telu, zúčastnia sa zážitkových workshopov z biológie, chémie, žurnalistiky, hudobnej a telesnej výchovy či prvej pomoci a zažijú divadelné predstavenia s aktívnym zapojením. „Program je zostavený tak, aby prirodzenou, hravou a zážitkovou formou podporoval zvedavosť, tvorivosť, kritické myslenie a pozitívny vzťah k poznávaniu sveta vedy, umenia a spoločnosti,“ doplnil Kľuska.
Študenti detskej univerzity budú môcť zažiť aj pravú akademickú atmosféru počas slávnostných ceremoniálov. V pondelok zažili slávnostnú imatrikuláciu za prítomnosti rektora univerzity a zástupcov vedenia pedagogickej fakulty. Počas záverečných promócií, ktorými Detská univerzita KU vyvrcholí, študentom slávnostne odovzdajú diplomy.