Ružomberok 22. mája (TASR) - V Ružomberku sa začína Diecézny eucharistický kongres. Program sa začne otváracou svätou omšou vo štvrtok o 18.00 h, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Po svätej omši bude nasledovať krátka eucharistická procesia a následne taizé adorácia. Informoval o tom dekan farnosti Ružomberok Dušan Pardel na stredajšom (21. 5.) tlačovom brífingu v Ružomberku.



V piatok (23. 5.) bude program pokračovať prednáškami a mládežníckou svätou omšou o 18.00 h, ktorú bude celebrovať pomocný biskup Ján Kuboš. „Po skončení svätej omše budú chvály a eucharistická procesia Godzone s Jozefom Mihokom. V sobotu 24. mája od rána budú workshopy pre všetkých. O 15.00 h sa začne slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude biskup František Trstenský. Po omši bude nasledovať veľká eucharistická procesia ulicami mesta so záverečným požehnaním,“ dodal Pardel s tým, že večer program zakončí koncert Simy Magušinovej.



Ďalej priblížil, že počas Jubilejného roka 2025 zaznamenali vo farnosti nárast hlavne komunikantov svätého prijímania o niekoľko tisíc. „Takisto narástol počet spovedí a osobných rozhovorov, takže je to veľmi požehnaný čas, a tým vrcholom tohto jubilejného roka v našej diecéze bola kajúca pobožnosť, to odprosenie a takým druhým vrcholom je práve tento náš eucharistický kongres,“ dodal dekan.



Diecézny eucharistický kongres, ktorý patrí medzi najväčšie náboženské podujatia v tomto roku na Slovensku, sa koná v Ružomberku od štvrtka do 24. mája. Spišská diecéza a mesto Ružomberok, ktoré ho organizujú, očakávajú účasť približne 10.000 veriacich nielen zo Spišskej diecézy, ale aj z iných častí krajiny.