< sekcia Regióny
V Ružomberku sa začína multižánrový festival Fullove dni
Festival o 17.00 h otvorí vernisáž výstavy Zen - Zrkadlo okamihu v Galérii Rozeta, kde sa predstavia umelci Ján Kudlička a Krzysztof Trusz.
Autor TASR
Ružomberok 28. augusta (TASR) - V Ružomberku sa vo štvrtok začína tradičný mestský multižánrový festival Fullove dni, ktorý ponúkne program plný výtvarných, hudobných, filmových, divadelných, tanečných, dizajnérskych a tvorivých zážitkov. Ako TASR informoval hovorca mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík, mesto od štvrtka do 31. augusta ožije príbehom svojho rodáka a umelca Ľudovíta Fullu.
Festival o 17.00 h otvorí vernisáž výstavy Zen - Zrkadlo okamihu v Galérii Rozeta, kde sa predstavia umelci Ján Kudlička a Krzysztof Trusz. Pokračovať bude divadlom v stane na Mariánskom námestí a letným kinom pre celú rodinu pri Školských schodoch.
Cieľom festivalu je pripomenúť si život a dielo Ľudovíta Fullu a ponúknuť jeho umelecký odkaz ako inšpiráciu. „Život nášho významného rodáka majstra Fullu je obrazom vizionára, umelca, ktorého dielo presahuje hranice regiónu, Slovenska i času. Fullove dni sú oslavou tvorivosti, odvahy a krásy. Nech sú nám pripomienkou, že umenie má moc meniť svet - tak, ako ho menil Ľudovít Fulla,“ uviedol organizátor Fullových dní a viceprimátor Ružomberka Róbert Kolár.
Fullove dni ponúknu program, v ktorom nechýbajú tvorivé dielne, umelecké inštalácie, výstavy, filmové predstavenia, hudobno-tanečné programy, ale aj koncerty pre širokú verejnosť. „Predstaví sa Jana Kirschner, kapela Hex či Es Jazz Quartet. Medzi návštevníkov festivalu zavíta aj komik Jakub ‚Zitron‘ Ťapák so svojou originálnou stand-up šou,“ priblížil Miškovčík.
Ružomberský tanečný klub Galaxy Dance počas festivalu predstaví tanečné spracovanie ikonických obrazov majstra Fullu. Návštevníci sa môžu tešiť aj na šou Vedeckohračkovanie, spojenú s interaktívnou výstavou priamo v centre mesta. Program doplní workshop kaligrafie, cyklovýlet Bicyklom za Fullom či jazda vláčikom Korýtko.
Festival o 17.00 h otvorí vernisáž výstavy Zen - Zrkadlo okamihu v Galérii Rozeta, kde sa predstavia umelci Ján Kudlička a Krzysztof Trusz. Pokračovať bude divadlom v stane na Mariánskom námestí a letným kinom pre celú rodinu pri Školských schodoch.
Cieľom festivalu je pripomenúť si život a dielo Ľudovíta Fullu a ponúknuť jeho umelecký odkaz ako inšpiráciu. „Život nášho významného rodáka majstra Fullu je obrazom vizionára, umelca, ktorého dielo presahuje hranice regiónu, Slovenska i času. Fullove dni sú oslavou tvorivosti, odvahy a krásy. Nech sú nám pripomienkou, že umenie má moc meniť svet - tak, ako ho menil Ľudovít Fulla,“ uviedol organizátor Fullových dní a viceprimátor Ružomberka Róbert Kolár.
Fullove dni ponúknu program, v ktorom nechýbajú tvorivé dielne, umelecké inštalácie, výstavy, filmové predstavenia, hudobno-tanečné programy, ale aj koncerty pre širokú verejnosť. „Predstaví sa Jana Kirschner, kapela Hex či Es Jazz Quartet. Medzi návštevníkov festivalu zavíta aj komik Jakub ‚Zitron‘ Ťapák so svojou originálnou stand-up šou,“ priblížil Miškovčík.
Ružomberský tanečný klub Galaxy Dance počas festivalu predstaví tanečné spracovanie ikonických obrazov majstra Fullu. Návštevníci sa môžu tešiť aj na šou Vedeckohračkovanie, spojenú s interaktívnou výstavou priamo v centre mesta. Program doplní workshop kaligrafie, cyklovýlet Bicyklom za Fullom či jazda vláčikom Korýtko.