V Ružomberku sa začne komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia
V prvej etape sa vymení a doplní 1700 kusov výbojkových svietidiel za LED technológiu.
Autor TASR
Ružomberok 24. marca (TASR) - V Ružomberku sa onedlho začne komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá by nemala trvať dlhšie ako dva roky. Celková zákazka je vo výške viac ako 3,3 milióna eur bez DPH a tvorí ju aj opcia pre vysúťaženého zhotoviteľa na realizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v budúcich investičných projektoch mesta. Projekt bude financovaný prostredníctvom úveru v hodnote 2,8 milióna eur od Environmentálneho fondu, ktorý bude mesto čerpať 20 rokov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
V prvej etape sa vymení a doplní 1700 kusov výbojkových svietidiel za LED technológiu. V druhej etape sa komplexne obnoví verejné osvetlenie v jednotlivých vytypovaných lokalitách. Posledná etapa prác bude zameraná na dokončenie obnovy a rozšírenie siete verejného osvetlenia a trvať by mala do druhej polovice roka 2027.
„Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia je jednou z ciest, ako zhospodárniť jeho prevádzku a tak znížiť náklady na spotrebu elektrickej energie a na údržbu. Pri komplexnej rekonštrukcii osvetlenia nejde len o kozmetické úpravy, ale o systematickú modernizáciu celej sústavy, ktorá je dnes v mnohých častiach fyzicky aj morálne zastaraná. Realita je taká, že v meste máme stovky svietidiel starých aj viac ako 30 rokov. Mnohé z nich svietia len zlomkom pôvodného výkonu, sú poruchové a nedokážu zabezpečiť dostatočné osvetlenie ulíc,“ spresnil primátor mesta Ľubomír Kubáň.
Nesystematickým pridávaním či dopĺňaním svietidiel zároveň podľa primátora vznikla sústava osvetlenia, kde na každej ulici je viacero druhov svietidiel s rozdielnymi upevneniami, rozdielnym výkonom a najmä rozdielnym typom svetelných zdrojov. „Takáto nejednotná sústava osvetlenia je z hľadiska správy a údržby veľmi náročná a dlhodobo nevýhodná,“ dodal s tým, že problémom sú aj zastarané stožiare spred 30 či 50 rokov, ktoré už dnes predstavujú bezpečnostné riziko. Mnohé nie sú dostatočne utesnené, sú labilné a dochádza k ich rýchlemu poškodeniu.
Verejné osvetlenie v Ružomberku zabezpečuje 3184 kusov svetelných bodov rôzneho veku, z ktorých len 337 kusov svietidiel je mladších ako päť rokov, 1160 je mladších ako 15 rokov a zvyšných 1687 kusov svietidiel je starších, ako je ich morálna životnosť. V sústave verejného osvetlenia mesta je nainštalovaných približne 1500 kusov inteligentných svietidiel na diaľkové riadenie, súčasne funguje 58 kusov rozvádzačov verejného osvetlenia. V rámci projektu Smart technológie mesta Ružomberok bolo v roku 2023 vymenených 337 svietidiel na vytypovaných miestach. Aktuálna rekonštrukcia osvetlenia zahŕňa aj dodanie informačného systému na jeho riadenie a monitorovanie.
