V Ružomberku skúšobne testujú úsporný režim verejného osvetlenia

Ružomberok 27. októbra (TASR) - Verejné osvetlenie je aktuálne v Ružomberku a jeho mestských častiach prevádzkované v úspornom režime. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, radnica skúšobnú prevádzku vyhodnotí a na základe toho nastaví režim verejného osvetlenia v budúcom roku.



"Svietidlá sú v čase od 23.00 do 4.00 h prevádzkované v 40-percentnom výkone, svetlá v mestských častiach sú vypínané od 22.50 do 4.10 h. Vypnuté sú aj lampy pouličného osvetlenia, ktoré nie je možné automaticky ovládať," priblížil aktuálny stav Miškovčík.



Doplnil, že k obmedzeniam pri prevádzke verejného osvetlenia pristúpili viaceré samosprávy na Slovensku už aj v minulosti z dôvodu úsporných opatrení súvisiacich so znižovaním príjmov miest a obcí. "Od doby spustenia úsporného režimu neboli zatiaľ zaznamenané zo strany polície žiadne incidenty, ktoré by mali priamu súvislosť s opatreniami vo verejnom osvetlení," dodal hovorca mesta.