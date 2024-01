V Ružomberku treba podľa primátora doriešiť nájomné bývanie

Ružomberok 17. januára (TASR) – V nadchádzajúcom období treba v Ružomberku doriešiť otázku individuálnej bytovej výstavby (IBV) aj nájomné bývanie. Primátor Ľubomír Kubáň to v stredu uviedol pre TASR.



"Prevzali sme si úver 6,1 milióna eur z výstavby plavárne a tieto peniaze by sme chceli dať na rozvojové veci. Rozhodnú o nich poslanci na mestskom zastupiteľstve buď vo februári, alebo v apríli," poznamenal Kubáň.



Doplnil, že by sa chcel venovať najmä doriešeniu IBV v lokalitách Dielec a Gejdák. Podľa jeho slov treba urgentne riešiť aj nájomné bývanie, dostavbu bytových domov na Plavisku. "No a uvidíme, ako dopadneme s plavárňou, ako sa poslanci rozhodnú. Jedna z alternatív je výstavba novej plavárne. Druhá alternatíva je, že budeme rekonštruovať tú starú," povedal primátor.



Mesto takisto uspelo so žiadosťou o nenávratné finančné prostriedky na ministerstve hospodárstva. Za viac ako 130.000 eur v tomto roku v meste vybudujú 23 nabíjacích staníc na elektromobily, jedna bude rýchlonabíjacia.



V minulom roku v rámci projektu smart technológií v meste vymenili vyše 330 kusov svietidiel za novšie a úspornejšie. "Vďaka úveru od Environmentálneho fondu vo výške 2,8 milióna eur zas v budúcich mesiacoch komplexne zrekonštruujeme verejné osvetlenie v meste i mestských častiach," priblížil Kubáň. Podľa jeho slov je to oblasť, kde sa roky neinvestovali takmer žiadne financie. "Na stĺpoch verejného osvetlenia a svietidlách to napokon aj vidieť," dodal.