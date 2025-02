Ružomberok 28. februára (TASR) - V Ružomberku v minulom roku opravili cesty za viac ako 520.000 eur. Nový asfaltový povrch dostalo vlani v meste viac ako 12.400 štvorcových metrov miestnych komunikácií. Radnica do opráv ciest zo svojho rozpočtu investovala vyše 350.000 eur, ďalších približne 170.000 eur získala sponzorsky. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Sme si vedomí, že stav ciest v našom meste nie je dobrý a postupne znižujeme veľký modernizačný dlh. Kus práce sa nám podarilo urobiť aj v uplynulom roku, za čo ďakujem kolegom z mestského úradu i firmám, ktoré jednotlivé úseky ciest opravovali," uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.



Samospráva opravila 8400 štvorcových metrov ciest a zo sponzorských financií to bolo 4000 štvorcových metrov. "So spoločnosťou OHLA ŽS, ktorá realizuje v našom regióne práce na výstavbe diaľnice a využíva aj cesty vo vlastníctve mesta Ružomberok, sa mi podarilo vyrokovať sponzorskú opravu 10.500 štvorcových metrov mestských ciest," vysvetlil primátor.



V závere roka 2024 opravila spomínaná spoločnosť 4000 štvorcových metrov v hodnote približne 170.000 eur z plánovaných 10.500 metrov štvorcových. Konkrétne išlo o úseky na uliciach I. Houdeka, výjazd zo Šoltésovej ulice na cestu I/59 a najviac poškodené úseky ulíc Cesta na Vlkolínec, Liptovská a Klačno. Práce budú v zmysle dohody pokračovať aj v tomto roku.