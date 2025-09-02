< sekcia Regióny
V Ružomberku vznikla už druhá špeciálna trieda pre deti s PAS
Na Základnej škole (ZŠ) Bystrická cesta sa v nej bude v aktuálnom školskom roku vzdelávať päť detí.
Autor TASR
Ružomberok 2. septembra (TASR) - V Ružomberku vznikla už druhá špeciálna trieda pre deti s poruchou autistického spektra (PAS). Na Základnej škole (ZŠ) Bystrická cesta sa v nej bude v aktuálnom školskom roku vzdelávať päť detí. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, ide už o druhú takto zameranú triedu, ktorá vyplynula z potreby rodičov detí s PAS z okresu Ružomberok.
Po letných prázdninách sa do školských lavíc v Ružomberku vrátilo 2857 školákov. „Prvýkrát prekročilo brány škôl spolu 333 prvákov, čo je o sedem viac ako minulý rok. Vzdelávať sa budú v 17 prvých triedach v celkom deviatich ZŠ a jednom elokovanom pracovisku školy,“ uviedol hovorca.
V Ružomberku okrem šiestich mestských ZŠ pôsobí aj cirkevná ZŠ, jedna súkromná ZŠ a spojená škola. „Najviac žiakov, 657, bude navštevovať v aktuálnom školskom roku ZŠ Zarevúca, 597 detí sa bude vzdelávať na ZŠ Bystrická cesta, 380 na ZŠ Klačno. Z nemestských ZŠ v počte žiakov dominuje ZŠ sv. Vincenta s 398 žiakmi,“ spresnil Miškovčík.
ZŠ Sládkovičova otvorila aj tento rok jeden úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa. Ide o prvú takúto triedu v Ružomberskom okrese. Navštevuje ju celkom 14 detí, ktorým sa venujú učiteľka - špeciálna pedagogička a logopéd. Prípravný ročník pre siedmich žiakov otvorila tento školský rok aj Spojená škola Malé Tatry.
Podľa nového vzdelávacieho programu sa v aktuálnom školskom roku budú učiť prváci v ďalších troch mestských základných školách - v ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta a ZŠ A. Hlinku Černová. „Pri takto organizovanom vyučovaní dostávajú deti oveľa viac priestoru a možností pre aktívnejšie trávenie času v škole. Nové kurikulum otvára možnosť lepšej príprave na život v 21. storočí,“ ozrejmil hovorca s tým, že od minulého školského roka sa podľa neho učia aj v ZŠ Sládkovičova a ZŠ Zarevúca.
