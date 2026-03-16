< sekcia Regióny
V Ružomberku začali od skorého rána s jarným čistením ulíc
Zamestnanci komunálnych služieb budú okrem klasického zametania ciest a chodníkov postupne prechádzať aj parkoviská, námestia a ďalšie plochy.
Autor TASR
Ružomberok 16. marca (TASR) - Komunálne služby mesta Ružomberok začali od skorého pondelkového rána s jarným čistením ulíc. Ako informovali na sociálnej sieti, od pondelka spúšťajú pravidelné čistenie, ktoré bude v prvých týždňoch doplnené o tzv. škrabky, čiže čistenie po zime. Nepôjde len o čistenie od posypového materiálu, ale tiež o dočisťovanie toho, čo zostalo z jesene a často aj toho, čo sa roky nečistilo.
Zamestnanci komunálnych služieb budú okrem klasického zametania ciest a chodníkov postupne prechádzať aj parkoviská, námestia a ďalšie plochy. „Dnes začíname čistením Námestia Andreja Hlinku a budeme pokračovať Políkom, so začiatkom na novom ‚červenom‘ cyklochodníku, ktorý treba taktiež pripraviť na jeho dokončovanie,“ uviedli z komunálnych služieb.
Priblížili, že v utorok (17. 3.) majú v pláne čistiť okolie „školičky“ a centrum mesta. Počas týždňa sa do upratovania zapoja tiež pracovníci z VPP a menších obecných služieb, s ktorými budú práce spoločne koordinovať. Postupne prejdú celé mesto spolu so všetkými mestskými časťami.
„Prosíme vás teda o trpezlivosť, keďže čistenie bude často spojené aj s menšími krátkodobými obmedzeniami dopravy, aby sme mohli našu robotu urobiť naozaj čo najlepšie. Je pred nami veľa roboty, ale sme odhodlaní a pripravení a veríme, že nakoniec bude naše mesto opäť o kus krajšie,“ dodali z ružomberských komunálnych služieb.
