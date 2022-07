V Ružomberku začali odťahovať vraky áut, náklady budú vymáhať

Ružomberok 15. júla (TASR) - Mesto Ružomberok začalo s odstraňovaním vrakov áut z parkovísk. Tento mesiac odtiahli autovraky na uliciach Poľná a Sládkovičova, nepojazdné autá ohrozovali alebo poškodzovali životné prostredie. S ich odstraňovaním plánujú pokračovať aj v ďalších lokalitách mesta. Radnica eviduje viacero podnetov od obyvateľov. Pre TASR to v piatok uviedol hovorca mesta Viktor Mydlo.



Mesto má na odtiahnutie nepojazdných áut uzavretú zmluvu s dodávateľom, cena služby je viac ako sto eur. Vrak sa umiestni na určené parkovisko, cena jedného dňa parkovného je päť eur s DPH. Peniaze za odtiahnutie a umiestnenie auta na určené pracovisko si mesto bude od majiteľa vymáhať. "V každom prípade je to veľká nezodpovednosť a predovšetkým aj drahá, pretože odstránenie vozidla stojí veľa peňazí. Určite je lacnejšie vybaviť to zodpovedne," skonštatoval hovorca.



Výnimkou sú podľa Mydla vraky, pri ktorých prebiehajú dedičské konania, s tými hýbať nemožno. V meste ich je viacero.



Ak majú obyvatelia podozrenie, že na parkovacom mieste je odstavený autovrak, stačí volať ružomberskú mestskú políciu, ktorá to preverí. "Ak sa ku vozidlu nik nehlási ani opakovane a nachádza sa na mestskom pozemku, môžeme ho takto odstrániť," povedal hovorca.