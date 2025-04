V Ružomberku zaviedli prvý sluchový kostný implantát

Ružomberok 30. apríla (TASR) - Zdravotnícky tím Kliniky otorinolaryngológie (ORL) a chirurgie hlavy a krku Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) SNP Ružomberok zaviedol do praxe ďalší implantát na náhradu sluchu. Ako TASR informovala hovorkyňa nemocnice Nikola Bystričanová, 20. marca ako prví na Slovensku úspešne zaviedli dospelému pacientovi unikátny sluchový kostný implantát novej generácie - Systém Cochlear OSIA.



Kostný implantát je podľa hovorkyne navrhnutý pre pacientov s prevodovou poruchou sluchu, zmiešanou poruchou sluchu alebo jednostrannou vnútroušnou hluchotou, kde nie je možné využiť na zlepšenie sluchu bežný načúvací aparát alebo sluch zlepšujúci chirurgický výkon.



Nový implantát u detského pacienta už úspešne zaviedol tím z Detskej fakultnej nemocnice Košice. „Prvý implantát u dospelej pacientky so stredne ťažkou zmiešanou poruchou sluchu pri nevyvinutí zvukovodu bol nedávno implantovaný v ÚVN. Išlo o raritnú operáciu aj preto, pretože pacientka mala už predtým na tom istom uchu implantovaný Vistafix systém pre fixáciu umelej ušnice,“ uviedla Bystričanová.



OSIA je výkonný sluchový implantát ukotvený v kosti s novovyvinutým piezoelektrickým meničom. „Implantát tak obchádza nefunkčné oblastí prirodzeného sluchového systému a posielanie zvuku priamo do slimáka. To znamená, že zvuk vedie cez kosť lebky priamo do vnútorného ucha a obchádza tak stredné ucho - proces známy ako priame kostné vedenie. Ide o špičkové riešenie poruchy sluchu navrhnuté tak, aby poskytoval výnimočnú kvalitu zvuku a pohodlie bez ohľadu na anatómiu ucha a aby pomáhal ľuďom žiť ich životy,“ spresnila hovorkyňa.



Ďalej dodala, že implantačné centrum na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN funguje už od roku 2014. Prevažnú časť pacientov na tejto klinike tvoria pacienti s kochleárnym implantátom, čo je zariadenie, ktoré sa implantuje pri ťažkých vnútroušných poruchách až hluchotách vtedy, keď už nestačia na dostatočné porozumenie ani najvýkonnejšie načúvacie aparáty.