< sekcia Regióny
V Ružomberku zaviedli umelú inteligenciu pri plánovaní rádioterapie
Nový softvér uľahčuje každodennú prácu odborného tímu.
Autor TASR
Ružomberok 14. novembra (TASR) - Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP Ružomberok zaviedla umelú inteligenciu pri plánovaní rádioterapie. Zavedený softvér Limbus Contour AI využíva umelú inteligenciu na automatizované kontúrovanie anatomických štruktúr a rizikových orgánov. Nová technológia zrýchľuje a spresňuje plánovanie liečby, čím zvyšuje kvalitu a dostupnosť starostlivosti o onkologických pacientov. Nemocnica o tom informovala na svojom webe.
„Inovatívny Limbus Contour AI je plne automatické riešenie kontúrovania. Ide o zdravotnícku softvérovú pomôcku určenú pre radiačných onkológov, fyzikov a dozimetristov, ktorá umožňuje získať optimálne kontúry anatomických štruktúr pre plánovací proces samostatnej rádioterapie. Podporované obrazové modality zahŕňajú počítačovú tomografiu a magnetickú rezonanciu,“ priblížili z nemocnice.
Nový softvér uľahčuje každodennú prácu odborného tímu. „Automatickým zakreslením rizikových anatomických štruktúr a orgánov, ale taktiež spádových uzlinových oblastí v danej lokalite nám výrazne uľahčuje prácu na úroveň kontroly kontúr, bez nutnosti ich zakreslenia do prázdnych snímok pri zachovaní konzistentnej úrovne kvality,“ uviedla primárka kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok Ivana Hulinová.
Odborný personál nemocnice potvrdzuje, že zavedením umelej inteligencie do procesu kontúringu a plánovania došlo na pracovisku k skráteniu časového intervalu potrebného na vypracovanie kompletného rádioterapeutického plánu. Úspora času sa prejavila najmä pri zložitejších prípadoch. „Pre príklad, z prístupných dát aj na iných pracoviskách dokáže Limbus skrátiť čas plánovania u vysoko rizikového karcinómu prostaty o 26 minút, pričom priemerná doba zakreslenia orgánov v riziku sa pri využívaní softvéru umelej inteligencie skrátila na dve minúty,“ spresnila Hulinová.
Umelú inteligenciu v ÚVN SNP Ružomberok zaviedli vďaka projektu zameranému na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie, ktorý bol realizovaný v rámci výzvy a financovaný zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR. „Veríme, že efektívne využitie týchto zdrojov na zakúpenie modernej technológie prispeje k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre onkologických pacientov,“ dodala vedúca oddelenia vedy, výskumu a vzdelávania ÚVN SNP Ružomberok Lenka Palcová.
„Inovatívny Limbus Contour AI je plne automatické riešenie kontúrovania. Ide o zdravotnícku softvérovú pomôcku určenú pre radiačných onkológov, fyzikov a dozimetristov, ktorá umožňuje získať optimálne kontúry anatomických štruktúr pre plánovací proces samostatnej rádioterapie. Podporované obrazové modality zahŕňajú počítačovú tomografiu a magnetickú rezonanciu,“ priblížili z nemocnice.
Nový softvér uľahčuje každodennú prácu odborného tímu. „Automatickým zakreslením rizikových anatomických štruktúr a orgánov, ale taktiež spádových uzlinových oblastí v danej lokalite nám výrazne uľahčuje prácu na úroveň kontroly kontúr, bez nutnosti ich zakreslenia do prázdnych snímok pri zachovaní konzistentnej úrovne kvality,“ uviedla primárka kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok Ivana Hulinová.
Odborný personál nemocnice potvrdzuje, že zavedením umelej inteligencie do procesu kontúringu a plánovania došlo na pracovisku k skráteniu časového intervalu potrebného na vypracovanie kompletného rádioterapeutického plánu. Úspora času sa prejavila najmä pri zložitejších prípadoch. „Pre príklad, z prístupných dát aj na iných pracoviskách dokáže Limbus skrátiť čas plánovania u vysoko rizikového karcinómu prostaty o 26 minút, pričom priemerná doba zakreslenia orgánov v riziku sa pri využívaní softvéru umelej inteligencie skrátila na dve minúty,“ spresnila Hulinová.
Umelú inteligenciu v ÚVN SNP Ružomberok zaviedli vďaka projektu zameranému na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie, ktorý bol realizovaný v rámci výzvy a financovaný zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR. „Veríme, že efektívne využitie týchto zdrojov na zakúpenie modernej technológie prispeje k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre onkologických pacientov,“ dodala vedúca oddelenia vedy, výskumu a vzdelávania ÚVN SNP Ružomberok Lenka Palcová.