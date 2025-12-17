< sekcia Regióny
V Ružomberku zrevitalizovali ďalší zelený ostrov
Krajinnú a sadovú úpravu ostrovčekov vedľa cesty prvej triedy I/18 v Ružomberku podporil Žilinský samosprávny kraj v rámci integrácie do projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia.
Autor TASR
Ružomberok 17. decembra (TASR) - V Ružomberku zrevitalizovali ďalší zelený ostrov vedľa hlavného cestného ťahu I/18. V uplynulých dňoch mesto Ružomberok uzavrelo ďalšiu etapu projektu Zelené ostrovy, počas ktorej pribudlo na ostrovčeku 14 kusov javorov. TASR o tom informoval hovorca mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík.
„Priestor bol nielen obohatený o nové dreviny, ale aj vyčistený a revitalizovaný. Výsledkom je nielen krajší verejný priestor, ale aj zvýšenie prehľadnosti križovatiek, priechodov pre chodcov, a tým aj zvýšenie bezpečnosti,“ uviedol Miškovčík.
Krajinnú a sadovú úpravu ostrovčekov vedľa cesty prvej triedy I/18 v Ružomberku podporil Žilinský samosprávny kraj v rámci integrácie do projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia. Projekt navrhol primátor mesta Ľubomír Kubáň v spolupráci s projektantom a architektom Róbertom Dúbravcom. „Komunálne služby mesta Ružomberok sa zapojili do prípravných prác a ďalej budú spolupracovať pri starostlivosti o nové dreviny,“ dodal hovorca.
