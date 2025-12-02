< sekcia Regióny
V ružomberskej mestskej časti Biely Potok dokončujú ochrannú hrádzu
V spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik, Povodie horného Váhu, samospráva vykonala na mieste zabezpečovacie práce.
Autor TASR
Ružomberok 2. decembra (TASR) - V ružomberskej mestskej časti Biely Potok dokončujú práce na viac ako 100 metrov dlhej ochrannej hrádzi. Spolu s ňou realizujú aj úpravu ľavého brehu rieky Revúca. Projekt ochrannej hrádze vypracovali na základe minuloročnej hrozby povodní po výdatných dažďoch. V utorok o tom informoval primátor mesta Ľubomír Kubáň na sociálnej sieti.
V spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik, Povodie horného Váhu, samospráva vykonala na mieste zabezpečovacie práce. „Pílili sa naplavené dreviny, upravovali brehy a vrecovali v kritických úsekoch Revúcej. Skrátka, mnoho väčších či menších činností z dôvodu prevencie pred povodňami,“ podotkol Kubáň.
Práce by mali byť podľa neho ukončené tento týždeň. „Teším sa najmä z toho, že sa pri prívalových dažďoch i topení snehu už nejedenkrát ukázala opodstatnenosť a zmysel všetkých krokov, ktoré sme podnikli,“ doplnil primátor. Po dokončení ochrannej hrádze bude územie pripravené lepšie čeliť nepriaznivému počasiu.
