V ružomberskej pôrodnici sa minulý rok narodilo 358 detí
Autor TASR
Ružomberok 9. januára (TASR) - V ružomberskej pôrodnici sa v roku 2025 narodilo 358 detí, z toho 191 dievčat a 167 chlapcov. V pôrodnici sa narodili aj dva páry dvojičiek, oba páry boli chlapci. Novorodenecké oddelenie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok o tom informovalo na sociálnej sieti.
Najplodnejším mesiacom bol máj, kedy sa na svet vypýtalo 42 bábätiek. Počas dní 30. marca, 23. júla a 18. augusta sa v pôrodnici narodilo po päť detí. Najväčším bábätkom sa za minulý rok stal Adam s váhou 5450 gramov. Naopak najmenším bábätkom s váhou 2120 gramov bola Mína.
„Z kategórie dievčat boli najčastejšie používanými menami Viktória, Adela a Nina. Ďalšie často používané mená boli napríklad Agáta, Amélia, Marína, Tamara, Eliška, Rebeka, Emma a Elissa,“ priblížili z nemocnice. Rodičia vybrali dievčatám aj menej tradičné mená ako napríklad Ketrin, Ada, Kaylla, Naya, Avery, Marylin, Aurora, Ruth, Karla či Nala.
U chlapcov ako po ostatné roky aj v roku 2025 dominovalo meno Samuel. „Ďalšími najviac používanými menami boli napríklad Mathias, Adam, Andrej, Jakub či Matej. Nezvyčajné chlapčenské mená boli napríklad Sean, Elias, Dean, Luka, Timon, Joel alebo Lazár,“ dodali z nemocnice.
