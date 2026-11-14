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V ružomberskom MsZ vznikol 11-členný poslanecký klub vedenia mesta
V októbrových komunálnych voľbách sa doterajšiemu primátorovi Ľubomírovi Kubáňovi (nezávislý) podarilo obhájiť mandát na ďalšie funkčné obdobie, vo voľbách získal 4569 hlasov.
Autor TASR
Ružomberok 14. novembra (TASR) - V ružomberskom mestskom zastupiteľstve (MsZ) vznikol Poslanecký klub vedenia mesta Ružomberok. TASR o tom v sobotu informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Klub tvorí 11 poslancov a 16-člennom MsZ má tak dvojtretinovú väčšinu.
Predsedom poslaneckého klubu je viceprimátor Patrik Habo. „Základom tejto spolupráce je podpora plánovanej stratégie riadenia mesta, zámerov a cieľov, ktoré primátor predstavil vo svojom volebnom programe, ale aj príprava Programového vyhlásenia vedenia mesta na obdobie 2026 - 2030, ktoré bude predstavené poslancom a verejnosti najneskôr v januári budúceho roka,“ uviedol Habo.
Doplnil, že členovia klubu chcú spoločným a konštruktívnym postupom prispieť k zlepšovaniu života obyvateľov mesta. „Klub zostáva otvorený aj ďalším poslancom stotožňujúcim sa s týmto programom a ochotným viesť vecný dialóg, ale aj partnersky, zodpovedne, slušne a odborne spolupracovať na realizácii predstavených zámerov pre Ružomberok a jeho obyvateľov,“ dodal Habo.
Členmi Poslaneckého klubu vedenia mesta Ružomberok sú poslanci zvolení ako nezávislí, poslanci kandidujúci s podporou KDH, ale aj s podporou strany Som Slovensko - Strana obcí a miest. Podpredsedom klubu je Juraj Burgan a zvyšnými členmi Marián Gašaj, Tomáš Jacko, Karol Javorka, Vladimír Klimek, Ján Král, Martin Papčo, Ahmad Fawad Qasemyar, Adriana Stolárová a Pavel Šípoš.
V októbrových komunálnych voľbách sa doterajšiemu primátorovi Ľubomírovi Kubáňovi (nezávislý) podarilo obhájiť mandát na ďalšie funkčné obdobie, vo voľbách získal 4569 hlasov.
Predsedom poslaneckého klubu je viceprimátor Patrik Habo. „Základom tejto spolupráce je podpora plánovanej stratégie riadenia mesta, zámerov a cieľov, ktoré primátor predstavil vo svojom volebnom programe, ale aj príprava Programového vyhlásenia vedenia mesta na obdobie 2026 - 2030, ktoré bude predstavené poslancom a verejnosti najneskôr v januári budúceho roka,“ uviedol Habo.
Doplnil, že členovia klubu chcú spoločným a konštruktívnym postupom prispieť k zlepšovaniu života obyvateľov mesta. „Klub zostáva otvorený aj ďalším poslancom stotožňujúcim sa s týmto programom a ochotným viesť vecný dialóg, ale aj partnersky, zodpovedne, slušne a odborne spolupracovať na realizácii predstavených zámerov pre Ružomberok a jeho obyvateľov,“ dodal Habo.
Členmi Poslaneckého klubu vedenia mesta Ružomberok sú poslanci zvolení ako nezávislí, poslanci kandidujúci s podporou KDH, ale aj s podporou strany Som Slovensko - Strana obcí a miest. Podpredsedom klubu je Juraj Burgan a zvyšnými členmi Marián Gašaj, Tomáš Jacko, Karol Javorka, Vladimír Klimek, Ján Král, Martin Papčo, Ahmad Fawad Qasemyar, Adriana Stolárová a Pavel Šípoš.
V októbrových komunálnych voľbách sa doterajšiemu primátorovi Ľubomírovi Kubáňovi (nezávislý) podarilo obhájiť mandát na ďalšie funkčné obdobie, vo voľbách získal 4569 hlasov.