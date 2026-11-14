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V ružomberskom MsZ vznikol 11-členný poslanecký klub vedenia mesta

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V októbrových komunálnych voľbách sa doterajšiemu primátorovi Ľubomírovi Kubáňovi (nezávislý) podarilo obhájiť mandát na ďalšie funkčné obdobie, vo voľbách získal 4569 hlasov.

Autor TASR
Ružomberok 14. novembra (TASR) - V ružomberskom mestskom zastupiteľstve (MsZ) vznikol Poslanecký klub vedenia mesta Ružomberok. TASR o tom v sobotu informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Klub tvorí 11 poslancov a 16-člennom MsZ má tak dvojtretinovú väčšinu.

Predsedom poslaneckého klubu je viceprimátor Patrik Habo. „Základom tejto spolupráce je podpora plánovanej stratégie riadenia mesta, zámerov a cieľov, ktoré primátor predstavil vo svojom volebnom programe, ale aj príprava Programového vyhlásenia vedenia mesta na obdobie 2026 - 2030, ktoré bude predstavené poslancom a verejnosti najneskôr v januári budúceho roka,“ uviedol Habo.

Doplnil, že členovia klubu chcú spoločným a konštruktívnym postupom prispieť k zlepšovaniu života obyvateľov mesta. „Klub zostáva otvorený aj ďalším poslancom stotožňujúcim sa s týmto programom a ochotným viesť vecný dialóg, ale aj partnersky, zodpovedne, slušne a odborne spolupracovať na realizácii predstavených zámerov pre Ružomberok a jeho obyvateľov,“ dodal Habo.

Členmi Poslaneckého klubu vedenia mesta Ružomberok sú poslanci zvolení ako nezávislí, poslanci kandidujúci s podporou KDH, ale aj s podporou strany Som Slovensko - Strana obcí a miest. Podpredsedom klubu je Juraj Burgan a zvyšnými členmi Marián Gašaj, Tomáš Jacko, Karol Javorka, Vladimír Klimek, Ján Král, Martin Papčo, Ahmad Fawad Qasemyar, Adriana Stolárová a Pavel Šípoš.

V októbrových komunálnych voľbách sa doterajšiemu primátorovi Ľubomírovi Kubáňovi (nezávislý) podarilo obhájiť mandát na ďalšie funkčné obdobie, vo voľbách získal 4569 hlasov.
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