V ružomberských papierňach spustili projekt modernizácie

Ružomberok 27. júna (TASR) - Modernizáciu výroby celulózy a papiera v Ružomberku spustil v piatok podpredseda vlády a minister životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Taraba (nominant SNS) spoločne s predstaviteľmi spoločnosti Mondi SCP a primátorom Ružomberka. Papierne dostanú z Modernizačného fondu Európskej únie 30 miliónov eur, ďalších 120 miliónov eur prispeje do komplexnej investície výroby priamo spoločnosť Mondi SCP. Výstavba je oficiálne spustená a jej dokončenie je plánované v polovici roka 2027.



Týmito investíciami sa zachová výroba papiera v Ružomberku ďalších 40 rokov, podporí konkurencieschopnosť priemyslu aj stabilné vykurovanie v Ružomberku z obnoviteľného zdroja. „Je to skvelá správa pre celú slovenskú ekonomiku, pretože veľmi dobre vieme, aký obrovský výkon má táto fabrika, aký je veľký exportér a SR dnes môže byť len hrdá, že dokázala pritiahnuť 150 miliónovú investíciu,“ uviedol Taraba.



Ako ďalej priblížil, investíciou do moderného energetického zdroja - nového kotla na biomasu sa stabilizovali pracovné miesta a zvýšila sa konkurencieschopnosť fabriky. „Som rád, že dnešným dňom nielen niečo podpisujeme, ale dnešným dňom sa začína výstavba projektu,“ dodal minister.



Projekt spĺňa najprísnejšie emisné normy a prispeje ku zlepšeniu kvality ovzdušia. Emisie oxidov dusíka sa znížia o 50 percent a tuhé znečisťujúce látky až o 83 percent.



Podľa predsedu predstavenstva Mondi SCP Miloslava Čurillu prináša investičný projekt pre ružomberské papierne a pre miestnu komunitu významný moment. „Zvýšime sebestačnosť pri výrobe elektrickej energie až na 90 percent, a tým zabezpečíme, že budeme menej závislí od dodávok energie z vonkajších zdrojov,“ priblížil.



Investícia zabezpečí, že teplo vyrábané v tomto podniku už ďalej nebude na výrobu používať zemný plyn. Ako podotkol predseda predstavenstva, týmto dokážu ušetriť až 6000 ton CO2, čo je podľa neho významný environmentálny počin. „Firmy, ktoré sú závislé od dodávok tepla, od nás pocítia v najbližšom období, že začíname realizovať tento projekt, lebo sme v predstihu ponúkli dodávky tepla za lepšie podmienky,“ doplnil.