Zvolen 30. apríla (TASR) - V Rytierskej sieni Zvolenského zámku bolo vlani 101 sobášov, za prvé tri mesiace tohto roka ich bolo desať. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Dodal, že Slovenská národná galéria (SNG) ako správca Zvolenského zámku poskytuje mestu prenájom siene v prípade sobášov, privítania detí do života a iných spoločenských podujatí. Podľa hovorcu poplatok za sobášenie hradia snúbenci priamo SNG. "Je to 50 eur v prípade, že aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v niektorej z obcí alebo miest Zvolenského okresu," spresnil. Ak túto podmienku snúbenci neplnia, poplatok je 170 eur. Ako ďalej informoval, zo 101 vlaňajších sobášov bola v jednom prípade zlatá svadba, ktorá býva po 50 rokoch manželského života. Za výročné svadby však poplatok na zámku nevyberajú.



Svatuška spomenul, že mesto robí obrady aj vo svojej malej sobášnej sieni v budove Starej radnice. "V minulom roku ich bolo 69, za prvé tri mesiace aktuálneho roka osem," spresnil s tým, že snúbenci môžu svoj manželský zväzok uzavrieť aj na inom mieste. Predtým to však musí schváliť Komisia zboru pre občianske záležitosti ako vhodnú. "Vlani sa uskutočnili štyri sobáše mimo úradnej miestnosti, napríklad v hoteli v Kováčovej či v rezorte v Sekierskej doline vo Zvolene," uzavrel.