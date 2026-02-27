< sekcia Regióny
V S. Kapitule sprístupnili výstavu vzácnej repliky Turínskeho plátna
Autor TASR
Spišské Podhradie 27. februára (TASR) - V priestoroch Kanónie č. 14 v Spišskej Kapitule v piatok napoludnie sprístupnili výstavu vzácnej repliky Turínskeho plátna. Spišský diecézny biskup František Trstenský uviedol, že až do konca júna budú mať návštevníci jedinečnú príležitosť vidieť verne vytvorenú repliku plátna tradične spájaného s pohrebným rubášom Ježiša Krista. Nejde pritom o fotografickú reprodukciu, ale o verne vytvorenú repliku v rovnakom rozmere, zhotovenú rovnakou technológiou ako originál.
Majiteľ repliky a kurátor výstavy Robert Pospíchal priblížil, že replika vznikla v roku 2014 v spolupráci medzinárodného tímu odborníkov so zachovaním všetkých vizuálnych a štrukturálnych detailov. „Kópia sa vytvára zložito, nám ten proces trval päť rokov a stál rádovo milióny českých korún. Chceli sme si pôvodne urobiť fototapetu, potom sme chceli lepšie plátno, začali sme bádať a zistili sme, že o Turínskom pláne neexistujú podrobné informácie. Na začiatku sme si objednali v Egypte ručnú priadzu, na ktorú sme čakali rok, zháňali sme krosná a tiež niekoho, kto ho dokáže utkať a vyhotoviť podobizeň. Je tam dokonca použitá aj krv skupiny AB tak, ako je identifikovaná na originálnom plátne, sú tam aj prepáleniny. Ten proces bol naozaj náročný,“ priblížil Pospíchal a potvrdil, že replika je len veľmi ťažko rozpoznateľná od originálu, ktorý je uchovaný v depozitári v Turíne. „Aj v samotnom Turíne vystavujú len fototapetu, takže aj táto naša replika je vierohodnejšia ako to, čo môžu vidieť návštevníci tam,“ upozornil Pospíchal.
Zhodná kópia plátna bola v minulosti vystavená v Českej republike, následne na zámku v Bojniciach, desať rokov bola v depozitári a minulý rok ju mohli vidieť návštevníci hradu v Nitre. Koordinátor projektov Spišskej diecézy Peter Matis dodal, že súčasťou výstavy v Spišskej Kapitule sú aj repliky ďalších predmetov spojených s Kristovým umučením, ako klince, bič, 30 strieborných i sudarium - plátno, ktoré bolo podľa tradície položené na tvár.
Biskup pripomína, že výstava ponúka historický, vedecký i duchovný pohľad na jednu z najdiskutovanejších relikvií kresťanstva a vytvára priestor na hlbšiu reflexiu udalostí Veľkej noci v autentickom prostredí Spišskej Kapituly. „Je pre nás veľkou cťou, že môžeme byť hostiteľom tejto výstavy práve v pôstnom období, pretože je to plátno, do ktorého bolo po smrti zabalené telo Ježiša Krista. Chcem zdôrazniť hlavne duchovný rozmer, pretože sme pred plátnom, v ktorého silách nebolo možné udržať telo Ježiša Krista, pretože vstal z mŕtvych,“ dodal Trstenský.
