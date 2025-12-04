< sekcia Regióny
V Sabinove a Užhorode ukončili digitalizáciu pamiatok
Digitalizáciu realizovali pomocou moderných technológií vrátane leteckej a pozemnej fotogrametrie, statických aj mobilných skenerov a multisenzorových kamier.
Autor TASR
Sabinov 4. decembra (TASR) - V Sabinove a Užhorode sú k dispozícii detailné digitálne dáta zachytávajúce aktuálny stav kultúrno-historických objektov. Ide o úvodnú fázu ich 3D mapovania, skenovania a fotogrametrie v rámci slovensko-ukrajinského projektu Digital Solutions for Sabinov and Uzhhorod Heritage Sites (Heritage 3D). Tento výsledok predstavuje podľa projektového manažéra projektu Petra Kokavca dôležitý základ pre ďalšie odborné a prezentačné aktivity, ktorými projekt vstupuje do novej etapy realizácie.
Digitalizáciu realizovali pomocou moderných technológií vrátane leteckej a pozemnej fotogrametrie, statických aj mobilných skenerov a multisenzorových kamier. „Výsledkom sú presné mračná bodov, z ktorých vznikli detailné 3D modely využiteľné pri obnove pamiatok, reštaurovaní či tvorbe virtuálnych prehliadok. Získané dáta zabezpečia, že súčasný stav pamiatok zostane zachovaný v podobe, ktorú neovplyvní čas ani vonkajšie podmienky,“ vysvetlil Kokavec.
V Sabinove boli týmto spôsobom zdokumentované viaceré mestské pamiatky vrátane historického centra, mestskej zvonice, častí historických hradieb a najvýznamnejších sakrálnych objektov. Na ukrajinskej strane partner Yadro v spolupráci so Zakarpatským oblastným múzeom T. Lehockého dokončil komplexnú digitalizáciu Užhorodského hradu. Ukončenie terénnych prác vytvára priestor na začatie ďalšej série aktivít vychádzajúcich priamo z výsledkov digitalizácie.
Mesto Sabinov ako hlavný partner projektu pripravuje fyzickú 3D maketu historického centra mesta, spracovanie projektovej dokumentácie na obnovu nemeckého evanjelického kostola a súčasne aj realizáciu propagačnej kampane zameranej na popularizáciu kultúrnych a spoločenských zaujímavostí regiónu. Digitalizované dáta budú zároveň spracované do podoby technických výstupov a mapových podkladov, ktoré budú dostupné aj prostredníctvom online platforiem.
Na ukrajinskej strane pokračujú práce na tvorbe detailných 3D modelov Užhorodského zámku, pričom ambíciou je zachytiť jednotlivé etapy jeho historického vývoja. Súčasťou ďalších aktivít je aj príprava virtuálnej prehliadky hradu, vývoj novej webovej stránky Zakarpatského oblastného múzea T. Lehockého a realizácia marketingových kampaní zameraných na zvýšenie povedomia o tejto významnej pamiatke.
„Dokončením digitalizácie sme uzavreli jednu z najnáročnejších, ale zároveň najdôležitejších etáp projektu. Vznikli jedinečné digitálne podklady, ktoré budú slúžiť nielen odborníkom, ale aj verejnosti. Zachytávame kultúrno-historickú hodnotu našich významných pamiatkových objektov, ktoré by inak podliehali času, a sprístupňujeme ich v modernej a udržateľnej podobe,“ uviedol primátor mesta Sabinov Michal Repaský.
Projekt Heritage 3D je financovaný z programu Interreg Next HUSKROUA, ktorý je zameraný na medziregionálnu spoluprácu na prihraničnom území krajín Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Ukrajina. Dĺžka trvania projektu je 12 mesiacov. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 332.640 eur, pričom príspevok Európskej únie je vo výške 299.376 eur.
