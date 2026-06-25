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DRÁMA V SABINOVE: Malo tam dôjsť k vykradnutiu benzínovej pumpy

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Čerpacia stanica, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Akonáhle to umožní procesná situácia, informácie k prípadu budú poskytnuté.

Autor TASR
Sabinov 25. júna (TASR) - V sabinovskej mestskej časti Orkucany malo dôjsť vo štvrtok k vykradnutiu benzínovej pumpy.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v súvislosti s uvedeným prípadom sú v súčasnej dobe vykonávané procesné úkony a aby nedošlo k ich zmareniu, nie je možné poskytnúť bližšie informácie.

Akonáhle to umožní procesná situácia, informácie k prípadu budú poskytnuté,“ povedala Ligdayová.
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