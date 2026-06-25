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DRÁMA V SABINOVE: Malo tam dôjsť k vykradnutiu benzínovej pumpy
Akonáhle to umožní procesná situácia, informácie k prípadu budú poskytnuté.
Autor TASR
Sabinov 25. júna (TASR) - V sabinovskej mestskej časti Orkucany malo dôjsť vo štvrtok k vykradnutiu benzínovej pumpy.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v súvislosti s uvedeným prípadom sú v súčasnej dobe vykonávané procesné úkony a aby nedošlo k ich zmareniu, nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
„Akonáhle to umožní procesná situácia, informácie k prípadu budú poskytnuté,“ povedala Ligdayová.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v súvislosti s uvedeným prípadom sú v súčasnej dobe vykonávané procesné úkony a aby nedošlo k ich zmareniu, nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
„Akonáhle to umožní procesná situácia, informácie k prípadu budú poskytnuté,“ povedala Ligdayová.