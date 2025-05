V Sabinove v hrotnici nechajú odkaz pre budúce generácie

Sabinov 22. mája (TASR) - Do rekonštruovanej hrotnice na veži budovy Mestského úradu v Sabinove vložia odkaz pre budúce generácie. Do tvorby odkazu sa môžu zapojiť i obyvatelia mesta. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.



Ako uvádza, hrotnica bola v havarijnom stave v dôsledku dlhodobého zatekania a poškodenia nosných častí.



„Po konzultáciách s Krajským pamiatkovým úradom prebieha jej odborná obnova. Plechové časti budú nahradené tvarovou kópiou z medi, kované prvky dostanú kováčsku čiernu farbu a doplnená bude aj chýbajúca vlajka s rokom 1901, ktorý odkazuje na historický pôvod budovy,“ uvádza mesto.



Pri podobných architektonických prvkoch, v hrotniciach sa niekedy ukrývali odkazy, listy či predmety pre budúcnosť.



„Mesto Sabinov sa rozhodlo túto tradíciu obnoviť - a vyzýva občanov, aby sa stali jej súčasťou. Primátor mesta oslovil materské, základné a stredné školy, aby sa do tohto odkazu zapojili aj deti a mládež,“ približuje radnica.



Súčasťou časovej schránky sa stanú výtvarné práce a výpovede detí na tému „Čo mám na Sabinove najradšej“ alebo „Aký bude Sabinov o 100 rokov?“ a listy, odkazy, zamyslenia na tému „Odkaz primátorovi do roku 2125“. Svoje príspevky môžu obyvatelia posielať do 18. júna 2025 e-mailom na adresu media@sabinov.sk alebo doručiť do podateľne Mestského úradu.



„Vybrané odkazy budú starostlivo uložené do obnovenej medenej hrotnice, kde zostanú ako tichí svedkovia doby, v ktorej žijeme - a raz, možno o 100 rokov, budú pre niekoho cenným a dojímavým prekvapením,“ uvádza radnica a dopĺňa, že o vybraných odkazoch bude informovať.