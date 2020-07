Sabinov 22. júla (TASR) – V Sabinove otvorili revitalizovanú evanjelickú záhradu, ktorá ponúka miesto na oddych a relax, v budúcnosti aj na kultúrne vyžitie pre ľudí z mesta a okolia. Informoval o tom hovorca mesta Juraj Vrábel.



Na slávnostnom akte prestrihnutia pásky sa v pondelok (20. 7.) zúčastnili štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Vladimír Ledecký, poslanec Národnej rady SR a VÚC v Prešove Jozef Lukáč a primátor mesta Michal Repaský. „Celková dotácia bola v hodnote 79.694 eur. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov,“ uviedol Vrábel.



Stavebné práce sa realizovali od 27. januára do 27. mája 2020. V rámci revitalizácie bol vybudovaný chodník, odpadkové koše, nové lavičky, stojany na bicykle, detský hrad so šmýkačkou, preliezka a dve hojdačky. „V revitalizovanej záhrade pribudla aj spevnená plocha pre budúce ozvučené pódium, na ktorom Sabinovčanom voľný čas spríjemnia rôzne skupiny, prípadne budeme svedkami divadelných predstavení,“ priblížil hovorca s tým, že záhrada bude slúžiť aj na kultúrno-spoločenské akcie spojené s letným kinom.



V budúcnosti sa podľa neho plánuje aj výsadba okrasných drevín v počte 20 kusov. V objekte sa nachádza aj budova kostola, s ktorou má mesto plány nielen čo sa týka rekonštrukcie, ale po jej úspešnom ukončení by v tomto sakrálnom objekte mohol byť priestor pre mestskú galériu a s tým aj vybudovanie nových sociálnych zariadení s prístupom k pitnej vode.