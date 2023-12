V Sabinove predstavili prvú Bibliu v rómskom karpatskom dialekte

Sabinov 10. decembra (TASR) - Celosvetovo prvú kompletnú Bibliu v rómskom karpatskom dialekte predstavili v nedeľu v Sabinove. V Kresťanskom centre zároveň jej výtlačok slávnostne odovzdali menšinám, ktoré uvedený jazyk používajú ako svoj materinský. Na preklade pracovali desiatky ľudí celkom 15 rokov. TASR o tom z organizácie The Word For The World informoval Patrik Sýkora.



Ide o prvé vydanie s názvom SVETO BIBLIJA Andre Romaňi Čhib v náklade 10.000 kusov. Celkovo má 1270 strán textu. Spolu s biblickými mapami a vysvetlivkami je to 1292 strán.



Biblia je vydaná v rómskom karpatskom dialekte Rómov etnika Rumungri, ktorí žijú väčšinou na Slovensku. Po zverejnení informácie o jej vytlačení o ňu podľa Sýkoru prejavili záujem aj Rómovia z Česka, Nemecka, Anglicka, Kanady a ďalších krajín.



"Cieľom organizácie The Word For The World je priniesť Bibliu - Božie Slovo menšinám, ktoré zväčša nemajú uzákonený vlastný materinský jazyk v oblastiach, ktoré obývajú a sú nútené používať jazyk národa, v ktorom žijú. Hlavnou misiou organizácie The Word For The World je priniesť Božie Slovo medzi menšiny, ku ktorým sa Biblia v ich vlastnom jazyku doposiaľ nedostala," dodal s tým, že na financovaní projektu sa podieľalo viacero misijných organizácií, a to hlavne zo zahraničia.